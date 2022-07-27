***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
27.07.2022 15:43
***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
1 12/04/2022 15/04/2022 10560
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048175
BIST
15:352.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 10,77
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
15:3517,9350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0770
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9355
En Düşük
17,8322
15:3518,2289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1389
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
15:35990,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,55
|Açılış
|: 990,52
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler15:33
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|136.219.177
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.509.373
|% 9,99
|
|IMASM
|71,65
|20.912.332
|% 9,98
|
|DOBUR
|63,50
|17.795.634
|% 9,96
|
|PEGYO
|2,38
|43.525.745
|% -6,67
|
|SNKRN
|17,74
|365.867
|% -4,11
|
|KORDS
|46,10
|140.510.495
|% -3,84
|
|DESPC
|11,24
|8.565.640
|% -3,77
|
|MTRKS
|62,75
|5.338.619
|% -3,76
|
|THYAO
|49,58
|2.360.813.964
|% 1,18
|
|YKBNK
|4,75
|919.519.578
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,21
|834.151.911
|% 0,63
|
|SISE
|21,14
|738.359.738
|% 0,48
|
|EREGL
|27,42
|626.225.068
|% -0,58
|
|EKGYO
|3,21
|834.151.911
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,60
|329.891.325
|% 3,90
|
|YKBNK
|4,75
|919.519.578
|% 0,00
|
|TSKB
|2,62
|402.397.500
|% 4,80
|
|ADESE
|0,83
|120.344.536
|% 3,75
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9247
|17,9317
|% 0,41
|
|Euro
|18,2073
|18,2240
|% 0,74
|
|Sterlin
|21,5533
|21,6614
|% 0,64
|
|Frank
|18,5759
|18,6878
|% 0,60
|
|Riyal
|4,7564
|4,7803
|% 0,40
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|5,69
|
|Altın Gr.
|991
|991
|4,96
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.746
|20,00
|
|Tam
|6.670
|6.727
|14,00
|
|Yarım
|3.250
|3.289
|7,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.644
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,85
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,83
|0,12
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,76
|
Seans Raporu
15:33
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-
15:48KTSKR
Yüzde 7.63 oranında artışla 40.32 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 811, 618 adet işlem
-
15:47TEZOL
Yüzde 4.67 oranında artışla 9.63 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 798, 719 adet işlem
-
15:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 72 artarak (% 0.17 ) 2, 706
-
15:46XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 18, 040.00 milyon TL de
-
15:46NTGAZ
Yüzde 5.49 oranında artışla 10.38 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 656, 809 adet işlem