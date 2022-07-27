***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKiler Holding A.Ş. Kar Dağıtım Politikasıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048181BIST