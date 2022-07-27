***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
27.07.2022 15:46
***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kiler Holding A.Ş. Kar Dağıtım Politikası
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048181
BIST
15:332.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 11,35
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
15:3317,9317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0737
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9355
En Düşük
17,8322
15:3318,2240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1340
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
15:33990,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,57
|Açılış
|: 990,50
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler15:33
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|137.023.315
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.509.373
|% 9,99
|
|IMASM
|71,65
|20.912.332
|% 9,98
|
|LIDFA
|10,92
|62.884.260
|% 9,97
|
|PEGYO
|2,37
|43.650.908
|% -7,06
|
|SNKRN
|17,74
|365.867
|% -4,11
|
|MTRKS
|62,65
|5.356.484
|% -3,91
|
|KORDS
|46,12
|141.808.239
|% -3,80
|
|SUMAS
|69,80
|100.142
|% -3,72
|
|THYAO
|49,60
|2.364.277.499
|% 1,22
|
|YKBNK
|4,75
|922.462.038
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,20
|835.489.166
|% 0,31
|
|SISE
|21,16
|741.994.508
|% 0,57
|
|EREGL
|27,42
|628.892.437
|% -0,58
|
|EKGYO
|3,20
|835.489.166
|% 0,31
|
|ADESE
|0,83
|120.629.707
|% 3,75
|
|ODAS
|3,72
|359.478.023
|% -0,27
|
|ITTFH
|1,68
|108.784.911
|% 9,80
|
|AKFGY
|2,55
|141.038.986
|% 0,00
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9247
|17,9317
|% 0,41
|
|Euro
|18,2073
|18,2240
|% 0,74
|
|Sterlin
|21,5431
|21,6512
|% 0,59
|
|Frank
|18,5522
|18,6640
|% 0,47
|
|Riyal
|4,7565
|4,7804
|% 0,40
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|2,00
|
|Altın Gr.
|992
|992
|6,32
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.746
|20,00
|
|Tam
|6.679
|6.735
|22,00
|
|Yarım
|3.255
|3.293
|11,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.646
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,72
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,83
|10,85
|0,15
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,77
|
Seans Raporu
15:33
daha fazla
-
15:48KTSKR
Yüzde 7.63 oranında artışla 40.32 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 811, 618 adet işlem
-
15:47TEZOL
Yüzde 4.67 oranında artışla 9.63 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 798, 719 adet işlem
-
15:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 72 artarak (% 0.17 ) 2, 706
-
15:46XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 18, 040.00 milyon TL de
-
15:46NTGAZ
Yüzde 5.49 oranında artışla 10.38 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 656, 809 adet işlem