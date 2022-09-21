***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.09.2022 16:19
***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ahmet Necip Koçak Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 21.09.2022 02124567000 info@kiler.com.tr Sermaye Piyasasası Faaliyetleri Düzey 3 / Kurumsal Yönetim Derecelendirme 208654 / 701653
Öztürk Keskin Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi 21.09.2022 02124567000 info@kiler.com.tr - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064504
BIST
16:033.274
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -3,93
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
16:0318,3354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0166
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
16:0318,1910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0633
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
16:03985,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,91
|Açılış
|: 985,91
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
988,18
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler16:03
|ZOREN
|3,96
|957.322.600
|% 10,00
|
|ULUSE
|118,80
|18.640.862
|% 10,00
|
|BAGFS
|21,86
|113.799.916
|% 9,96
|
|EGGUB
|66,95
|77.636.467
|% 9,93
|
|CEMAS
|1,56
|206.920.924
|% 9,86
|
|KZBGY
|32,12
|70.255.261
|% -9,98
|
|KUVVA
|40,80
|566.756
|% -9,97
|
|ISGYO
|12,47
|11.070.367
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|204.118.243
|% -9,88
|
|SKBNK
|3,12
|814.144.443
|% -9,83
|
|THYAO
|70,40
|4.007.820.550
|% -2,83
|
|ASELS
|32,22
|3.328.155.999
|% 4,75
|
|VAKBN
|8,20
|2.465.690.563
|% -2,73
|
|GARAN
|19,55
|2.150.195.685
|% -2,93
|
|HALKB
|8,21
|2.016.166.805
|% -2,38
|
|EKGYO
|3,96
|1.439.407.906
|% -1,25
|
|VAKBN
|8,20
|2.465.690.563
|% -2,73
|
|YKBNK
|7,09
|1.949.750.169
|% -0,98
|
|ZOREN
|3,96
|957.322.600
|% 10,00
|
|SKBNK
|3,12
|814.144.443
|% -9,83
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3175
|18,3354
|% 0,09
|
|Euro
|18,1783
|18,1910
|% -0,35
|
|Sterlin
|20,7299
|20,8339
|% -0,21
|
|Frank
|18,9461
|19,0602
|% 0,21
|
|Riyal
|4,8585
|4,8828
|% 0,13
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|8,93
|
|Altın Gr.
|987
|988
|7,55
|
|Cumhuriyet
|6.661
|6.762
|17,00
|
|Tam
|6.698
|6.783
|8,00
|
|Yarım
|3.264
|3.308
|9,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.655
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,60
|19,62
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|0,26
|
|B. Petrol
|92,04
|92,04
|1,42
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
-
16:18PAGYO
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 18.70 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 786 adet işlem
-
16:17YATAS
Yüzde -3.59 oranında düşüşle 18.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 323, 889 adet işlem
-
16:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, TAVHL, GARAN
-
16:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 17 kaybederek (% -0.14 ) 2, 905
-
16:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ZOREN, ULUSE, BAGFS, EGGUB, CRDFA, CEMAS