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***KLRHO* *MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir

04.07.2022 11:31
***KLRHO* *MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arz


***KLRHO******MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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Açıklamalar

KLRHO Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041031


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 9,33 4.421.635 % 7,86  
ULUSE 234,70 11.856.795 % 7,17  
KOZAL 199,10 919.556.980 % 6,47  
LINK 31,74 11.829.990 % 6,15  
IDEAS 18,98 5.513.164 % 6,03  
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11:36 Alış Satış %  
Dolar 16,8118 16,8223 % 0,40  
Euro 17,5467 17,5619 % 0,47  
Sterlin 20,3078 20,4096 % 0,50  
Frank 17,4548 17,5600 % 0,37  
Riyal 4,4678 4,4902 % 0,37  
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11:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.809 -2,96  
Altın Gr. 978 978 1,65  
Cumhuriyet 6.518 6.616 45,00  
Tam 6.524 6.614 24,00  
Yarım 3.193 3.234 12,00  
Çeyrek 1.600 1.616 5,00  
Gümüş.Ons 19,80 19,83 -0,07  
Gümüş Gr. 10,71 10,73 0,01  
B. Petrol 112 112 -0,13  
Seans Raporu 11:36
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