***KLRHO* *MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
04.07.2022 11:31
***KLRHO******MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLRHO Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041031
BIST
11:362.470
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 26,63
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.456
11:3616,8223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0678
|Açılış
|: 16,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8225
En Düşük
16,7215
11:3617,5619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0830
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5619
En Düşük
17,4493
11:36977,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,68
|Açılış
|: 977,73
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler11:36
|OYAYO
|9,33
|4.421.635
|% 7,86
|
|ULUSE
|234,70
|11.856.795
|% 7,17
|
|KOZAL
|199,10
|919.556.980
|% 6,47
|
|LINK
|31,74
|11.829.990
|% 6,15
|
|IDEAS
|18,98
|5.513.164
|% 6,03
|
|CANTE
|40,10
|44.392.812
|% -9,19
|
|MZHLD
|87,45
|8.194.137
|% -6,02
|
|ITTFH
|1,52
|27.931.167
|% -4,40
|
|MAKIM
|15,67
|79.262.581
|% -3,15
|
|BRKO
|1,40
|40.656
|% -2,78
|
|THYAO
|49,46
|1.024.278.712
|% 0,32
|
|KOZAL
|199,10
|919.556.980
|% 6,47
|
|SISE
|21,76
|687.630.276
|% 1,97
|
|KOZAA
|28,88
|459.454.996
|% 3,66
|
|EREGL
|26,90
|388.216.354
|% -0,59
|
|EKGYO
|2,81
|180.500.627
|% 0,00
|
|ODAS
|2,87
|140.972.940
|% -0,69
|
|YKBNK
|4,43
|186.722.278
|% 0,45
|
|SISE
|21,76
|687.630.276
|% 1,97
|
|SKBNK
|1,09
|33.000.542
|% 2,83
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8118
|16,8223
|% 0,40
|
|Euro
|17,5467
|17,5619
|% 0,47
|
|Sterlin
|20,3078
|20,4096
|% 0,50
|
|Frank
|17,4548
|17,5600
|% 0,37
|
|Riyal
|4,4678
|4,4902
|% 0,37
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-2,96
|
|Altın Gr.
|978
|978
|1,65
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.616
|45,00
|
|Tam
|6.524
|6.614
|24,00
|
|Yarım
|3.193
|3.234
|12,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.616
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,80
|19,83
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,13
|