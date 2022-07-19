***KLRHO* *RUBNS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
19.07.2022 11:50
***KLRHO******RUBNS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [KLRHO, RUBNS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
KILER HOLDING 13 20/07/2022
RUBENIS TEKSTIL 33 20/07/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046293
BIST
12:092.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 12,53
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.465
En Düşük
2.448
12:0917,5770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1446
|Açılış
|: 17,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5770
En Düşük
17,4264
12:0918,0009
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,2869
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0117
En Düşük
17,6727
12:09967,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 8,06
|Açılış
|: 967,61
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
967,99
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler12:08
|KLRHO
|12,55
|13.384.546
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.797.142
|% 9,98
|
|DESPC
|11,81
|7.277.712
|% 9,96
|
|RTALB
|10,16
|118.268.447
|% 9,96
|
|UFUK
|84,25
|369.352
|% 9,13
|
|ATSYH
|46,50
|341.264
|% -5,06
|
|KRGYO
|8,56
|8.375.342
|% -4,25
|
|RODRG
|21,00
|28.371
|% -3,67
|
|DERHL
|8,56
|23.429.780
|% -3,39
|
|PENTA
|411,60
|23.273.040
|% -3,38
|
|THYAO
|49,88
|1.367.888.002
|% -0,20
|
|EKGYO
|3,10
|772.797.787
|% 4,38
|
|SISE
|20,72
|686.120.679
|% 0,29
|
|ODAS
|3,54
|441.490.696
|% 1,43
|
|KCHOL
|34,44
|371.647.005
|% 0,41
|
|EKGYO
|3,10
|772.797.787
|% 4,38
|
|ODAS
|3,54
|441.490.696
|% 1,43
|
|YKBNK
|4,38
|299.954.866
|% -0,23
|
|ZOREN
|1,97
|73.203.532
|% 1,03
|
|SISE
|20,72
|686.120.679
|% 0,29
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5674
|17,5714
|% 0,80
|
|Euro
|17,9818
|17,9987
|% 1,61
|
|Sterlin
|21,0387
|21,1442
|% 1,11
|
|Frank
|18,0220
|18,1306
|% 1,28
|
|Riyal
|4,6663
|4,6897
|% 0,63
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|3,76
|
|Altın Gr.
|968
|968
|8,31
|
|Cumhuriyet
|6.515
|6.614
|1,00
|
|Tam
|6.544
|6.611
|-13,00
|
|Yarım
|3.189
|3.232
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.616
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,85
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,14
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,70
|