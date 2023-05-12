***KLSYN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2023 11:02
***KLSYN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLSYN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLSYN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150709
BIST
11:114.849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 1,31
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.821
11:1119,5951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0484
|Açılış
|: 21,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
11:1121,6094
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,2458
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,6841
En Düşük
21,3407
11:111.265,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,07
|Açılış
|: 1.265,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler11:09
|AVHOL
|25,54
|25.214.186
|% 9,99
|
|CCOLA
|296,20
|238.851.515
|% 8,70
|
|EDATA
|19,33
|8.613.397
|% 7,81
|
|ALFAS
|286,30
|292.372.138
|% 7,07
|
|PKART
|20,16
|3.244.970
|% 6,11
|
|KUVVA
|33,40
|50.100
|% -7,22
|
|KLSYN
|2,90
|32.448.676
|% -4,61
|
|ZEDUR
|38,84
|854.623
|% -4,00
|
|HTTBT
|29,72
|968.062
|% -3,26
|
|ARASE
|114,80
|4.074.037
|% -3,12
|
|ASTOR
|42,94
|325.126.411
|% -0,97
|
|ALFAS
|286,30
|292.372.138
|% 7,07
|
|EUPWR
|65,90
|249.908.108
|% -1,86
|
|CWENE
|110,40
|230.038.986
|% 0,55
|
|KOPOL
|38,02
|154.663.864
|% 4,05
|
|AKFYE
|9,87
|96.350.615
|% -1,20
|
|BIGCH
|22,64
|143.530.161
|% 0,44
|
|KOPOL
|38,02
|154.663.864
|% 4,05
|
|GRTRK
|18,03
|68.430.793
|% -2,01
|
|EUPWR
|65,90
|249.908.108
|% -1,86
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5910
|19,6117
|% 0,33
|
|Euro
|21,4977
|21,5864
|% 1,04
|
|Sterlin
|24,4504
|24,5730
|% 0,28
|
|Frank
|21,8656
|21,9973
|% 0,42
|
|Riyal
|5,2082
|5,2343
|% 0,23
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.009
|2.009
|-6,16
|
|Altın Gr.
|1.265
|1.266
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|9.550
|9.656
|182,00
|
|Tam
|9.489
|9.772
|224,20
|
|Yarım
|4.592
|4.756
|-108,00
|
|Çeyrek
|2.289
|2.363
|-62,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|15,08
|15,10
|-0,11
|
|B. Petrol
|74,38
|74,38
|-0,60
|