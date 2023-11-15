***KLSYN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2023 13:14
***KLSYN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLSYN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218093
BIST
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16:037.683
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
|| 12,20
|Açılış
|: 7.716
|
|Önceki Kapanış
|: 7.671
|
7.653
En Yüksek
7.738
16:0328,6708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0390
|Açılış
|: 28,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6650
|
28,7626
En Düşük
28,4435
16:0331,1964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0098
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8800
|
31,3123
En Düşük
30,9254
16:031.817,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 9,95
|Açılış
|: 1.817,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.807,88
|
1.819,93
En Düşük
1.796,02
BIST En Aktif Hisseler16:03
|ONCSM
|171,60
|115.625.114
|% 10,00
|
|MAALT
|968,00
|216.162.746
|% 10,00
|
|IZINV
|40,70
|13.002.713
|% 10,00
|
|ISBTR
|697.735,00
|4.884.145
|% 10,00
|
|YBTAS
|156.185,00
|6.698.585
|% 10,00
|
|OTTO
|387,00
|4.099.878
|% -10,00
|
|CASA
|132,40
|6.204.926
|% -9,99
|
|SNPAM
|131,70
|13.071.884
|% -9,98
|
|BMSCH
|19,61
|115.444.570
|% -9,96
|
|UFUK
|107,80
|1.546.154
|% -8,64
|
|THYAO
|236,80
|5.716.410.187
|% -0,13
|
|MIATK
|805,00
|3.548.565.614
|% -1,23
|
|EREGL
|38,58
|2.176.208.394
|% 1,10
|
|TUPRS
|151,70
|2.132.820.385
|% -0,33
|
|ASTOR
|115,20
|1.911.262.595
|% 0,09
|
|EKGYO
|7,43
|1.373.130.983
|% -0,80
|
|IHLAS
|1,43
|203.060.680
|% -2,72
|
|IHLGM
|1,87
|212.124.519
|% 1,08
|
|YKBNK
|16,54
|1.721.975.315
|% 1,53
|
|ISCTR
|20,26
|1.725.579.103
|% 0,90
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6608
|28,6708
|% 0,14
|
|Euro
|31,1835
|31,1964
|% 0,03
|
|Sterlin
|35,6168
|35,7955
|% -0,18
|
|Frank
|32,1813
|32,3751
|% 0,27
|
|Riyal
|7,6212
|7,6594
|% 0,15
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,45
|23,49
|% 0,66
|
|Platin
|893,43
|896,04
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.035,81
|1.040,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,24
|82,24
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.971,75
|1.972,06
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:03
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