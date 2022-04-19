***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17. maddesi uyarınca hazırlanmış olan "Bilgilendirme Politikası" nın kabulüne karar verilmiş olup söz konusu Bilgilendirme Politikası ekte ve https://koleksiyon.com.tr/ adresindeki internet sitemizde yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021847BIST