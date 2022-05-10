***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler33.466.130 194 303.580.603 84.654.037 -1.747.944 6.721.083 -51.865.531 99.375 374.907.947 0 374.907.947Transferler132.762 -33.387 -99.375Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.019.007 -5.019.007 -5.019.007Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye ArttırımıOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiBağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıDönem Sonu Bakiyeler33.466.130 194 303.580.603 84.654.037 -1.747.944 6.853.845 -51.898.918 -5.019.007 369.888.940 0 369.888.940Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler337.046.733 194 303.580.603 98.454.808 -2.718.360 6.853.845 -12.063.376 3.258.986 430.832.832 0 430.832.832Transferler0 3.258.986 -3.258.986 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.138.570 -7.138.570 -7.138.570Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)94.373.083 35.022.644 129.395.727 129.395.727Dönem Sonu Bakiyeler431.419.816 194 35.022.644 98.454.808 -2.718.360 6.853.845 -8.804.390 -7.138.570 553.089.987 0 553.089.987Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.336.673 27.587.819Dönem Karı (Zararı)-7.138.572 -5.019.008Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-7.138.572 -5.019.008Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler32.798.476 25.198.560Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.007.730 4.010.319Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-188.245 361.179Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.293.965 5.513.431Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23.449.292 18.856.065Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23.449.292 18.856.065Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-764.266 -3.536.109Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -6.325Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -6.325İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.639.258 6.814.115Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler15.782.932 -568.938Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-67.868 1.508.582İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-67.868 1.508.582Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-23.793.412 -6.700.119Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.102.698 -7.097.090Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.060.046 13.747.601İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.060.046 13.747.601Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.688.441 -363.066Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.700.749 5.266.829İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-4.700.749 5.266.829Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)5.734.979 1.700.152İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.240.929 -679.836Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları17.020.646 26.993.667Alınan Faiz1.000.451 1.589.700Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-684.424 -492.147Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -503.401YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.637.755 -751.627Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 8.380Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 8.380Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.637.755 -760.007FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.807.511 -23.380.631İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri129.395.727 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-97.870.383 4.314.785Ödenen Faiz-24.449.743 -20.445.765Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.268.090 -7.249.651YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.506.429 3.455.561NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.506.429 3.455.561DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20.314.425 16.546.323DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ41.820.854 20.001.884Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 43.088.944 20.314.425Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları0 0Ticari Alacaklar5 48.171.591 63.492.539İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 19.255 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar48.152.336 63.492.539Diğer Alacaklar6 1.766.559 1.517.047İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar21 10.000 10.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.756.559 1.507.047Stoklar7 85.872.596 62.352.923Peşin Ödenmiş Giderler8 7.773.453 4.667.737Diğer Dönen Varlıklar15 14.429.778 7.961.270ARA TOPLAM201.102.921 160.305.941TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR201.102.921 160.305.941DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar441.522 623.166İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 441.522 623.166Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 383.054.628 383.054.628Maddi Duran Varlıklar10 425.087.601 427.878.945Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 10.568.369 10.147.000Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 10.568.369 10.147.000Peşin Ödenmiş Giderler8 26.368 29.386TOPLAM DURAN VARLIKLAR819.178.488 821.733.125TOPLAM VARLIKLAR1.020.281.409 982.039.066KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 34.897.793 68.293.943İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 34.897.793 68.293.943Banka Kredileri34.897.793 68.293.943Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları71.972.677 105.052.170İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 71.972.677 105.052.170Banka Kredileri4 71.972.677 105.052.170Ticari Borçlar5 56.637.350 52.577.304İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 515.531 2.275.415İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar56.121.819 50.301.889Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 9.981.780 6.293.339Diğer Borçlar21 7.770 3.020.467İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7.770İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 3.020.467Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 64.373.109 58.638.130Kısa Vadeli Karşılıklar13 4.404.519 2.862.544Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.643.799 2.251.823Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar760.720 610.721Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler694.817 467.238İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler694.817 467.238ARA TOPLAM242.969.815 297.205.135TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER242.969.815 297.205.135UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar114.568.940 145.963.680İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 114.568.940 145.963.680Banka Kredileri114.568.940 145.963.680Ticari Borçlar0 0Diğer Borçlar6 4.477.246 6.165.298İlişkili Taraflara Diğer Borçlar21 4.477.246 6.165.298Uzun Vadeli Karşılıklar14 14.679.736 10.612.169Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14.679.736 10.612.169Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 90.495.685 91.259.952TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER224.221.607 254.001.099TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER467.191.422 551.206.234ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar553.089.987 430.832.832Ödenmiş Sermaye16 431.419.816 337.046.733Sermaye Düzeltme Farkları194 194Sermaye Avansı35.022.644Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)95.736.448 95.736.448Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)95.736.448 95.736.448Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)98.454.808 98.454.808Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.718.360 -2.718.360Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.853.845 6.853.845Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 -8.804.390 -12.063.374Net Dönem Karı veya Zararı-7.138.570 3.258.986TOPLAM ÖZKAYNAKLAR553.089.987 430.832.832TOPLAM KAYNAKLAR1.020.281.409 982.039.066Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 75.637.039 65.846.160Satışların Maliyeti17 -40.949.310 -41.883.141TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)34.687.729 23.963.019BRÜT KAR (ZARAR)34.687.729 23.963.019Genel Yönetim Giderleri18 -5.944.365 -2.557.899Pazarlama Giderleri18 -15.404.683 -9.362.815Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.527.397 -941.537Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler6.352.480 1.052.786Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-3.041.363 -1.858.930ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.122.401 10.294.624Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.122 6.325FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)15.127.523 10.300.949Finansman Gelirleri1.419.383 1.589.700Finansman Giderleri-24.449.743 -20.445.765SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-7.902.837 -8.555.116Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri764.267 3.536.109Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 764.267 3.536.109SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-7.138.570 -5.019.007DÖNEM KARI (ZARARI)-7.138.570 -5.019.007Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-7.138.570 -5.019.007Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Kayıp) 0,01650000 0,15000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.138.570 -5.019.007Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-7.138.570 -5.019.007http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028866BIST