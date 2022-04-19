***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 19.04.2022Genel Kurul Tarihi 18.05.2022Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.05.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Cumhuriyet Mah. Hacı Osman Bayırı Cad. No:25 Sarıyer/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi3 - 2021 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,5 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,7 - Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,8 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin seçilmesi,9 - 2022 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması,10 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması,11 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Kar dağıtım Politikasının Genel kurul Onayına sunulması,12 - SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan Bağış Yardım Politikasının Genel kurul Onayına sunulması,14 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,15 - Şirketimizin 31.05.2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiş olan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin iptali ve aynı konuda yeni iç yönergenin Genel kurul Onayına sunulması,16 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,19 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dokuman.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 İlan Metni Davet.pdf - İlan MetniEK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Kar Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 Koleksiyon Mobilya Genel Kurul İç Yönergesi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 18.05.2022 tarihinde Çarşamba günü saat 10:30'da Cumhuriyet Mah. Hacı Osman Bayırı Cad. No:25 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir. Genel Kurul toplantısına ilişkin ilan metni, bilgilendirme dokümanı, vekâletname örneği yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021883BIST