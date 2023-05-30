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***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.05.2023 12:05
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 02.05.2023
Genel Kurul Tarihi 30.05.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.05.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Cumhuriyet Mah. Hacı Osman Bayırı Cad. No:25 Sarıyer/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2022 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması
5 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması,
9 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması
10 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,
11 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - 2023 yılında gerçekleştirilen Pay Geri Alım Programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve karara bağlanması,
15 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokuman.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3 VEKALETNAME.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı 30.05.2023 tarihinde yapılmış olup toplantı ve hazirun cetveli ekte yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı tutanağı 30.05.2023.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun cetveli 30.05.2023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı 30.05.2023 tarihinde yapılmış olup toplantı ve hazirun cetveli ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154634


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Tam 8.868 9.112 -42,22  
Yarım 4.360 4.482 -69,00  
Çeyrek 2.187 2.248 -27,00  
Gümüş.Ons 23,20 23,22 0,04  
Gümüş Gr. 15,16 15,18 0,18  
B. Petrol 75,53 75,53 -1,57  
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