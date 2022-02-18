***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizn SPK tarafından onaylanan izahnamesinin 3. bölümü ekte yer almaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002945BIST