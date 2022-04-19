***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
19.04.2022 14:28
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve ekte yer alan Kar Dağıtım Politikasının kabul edilmesine, kabul edilen Kar Dağıtım Politikasının Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021849
BIST
14:582.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 21,06
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.521
14:5814,6665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0299
|Açılış
|: 14,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6681
En Düşük
14,6258
14:5815,8581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0641
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8581
En Düşük
15,7630
14:58933,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,10
|Açılış
|: 933,47
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,76
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler14:56
|DAGHL
|19,29
|9.078.769
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.191.964
|% 9,95
|
|IHEVA
|1,18
|29.239.475
|% 8,26
|
|IHAAS
|20,08
|24.387.276
|% 7,78
|
|YATAS
|15,70
|185.804.772
|% 7,17
|
|ISGYO
|11,07
|52.200.547
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|75.525.745
|% -9,98
|
|AVGYO
|3,46
|23.081.186
|% -9,90
|
|MMCAS
|3,40
|1.263.058
|% -5,82
|
|METRO
|1,30
|78.707.342
|% -5,11
|
|GARAN
|14,46
|1.747.981.426
|% 0,28
|
|KRDMD
|16,42
|1.709.318.628
|% 1,73
|
|THYAO
|37,90
|1.653.788.385
|% 0,69
|
|TUPRS
|256,90
|1.391.893.777
|% 2,15
|
|SISE
|18,05
|1.182.909.384
|% -0,11
|
|ODAS
|2,52
|873.886.858
|% 5,88
|
|TSKB
|2,04
|553.307.365
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,93
|722.423.727
|% 1,03
|
|YKBNK
|5,34
|1.171.610.878
|% 1,91
|
|DOHOL
|3,85
|623.842.623
|% 1,85
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6611
|14,6656
|% 0,20
|
|Euro
|15,8408
|15,8529
|% 0,37
|
|Sterlin
|19,0323
|19,1278
|% 0,22
|
|Frank
|15,4116
|15,5044
|% -0,13
|
|Riyal
|3,8979
|3,9174
|% 0,34
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|0,99
|
|Altın Gr.
|933
|933
|1,68
|
|Cumhuriyet
|6.180
|6.273
|-27,00
|
|Tam
|6.153
|6.306
|-24,75
|
|Yarım
|2.974
|3.050
|-11,97
|
|Çeyrek
|1.492
|1.525
|-5,99
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,22
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,36
|
Seans Raporu
14:56
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15:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 32 artarak (% 1.03 ) 2, 283
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15:10
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISGYO, DESA, AVGYO
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15:10
SERVE, HUNER, ODAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:10
EDATA, ISBIR, AVGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:10IHAAS
Yüzde 7.89 oranında artışla 20.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 230, 009 adet işlem