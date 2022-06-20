***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
20.06.2022 16:17
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Makina ve Teçhizat
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
-
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20.06.2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
555.000 Euro
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%1,44
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%2,34
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,9
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%2,3
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%3,6
Alım Koşulları
Peşin + Perderpey Ödeme
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
20.06.2023
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Ciro ve karlılığa olumlu yansıması beklenmektedir.
Karşı Taraf
Alman Menşeli Uluslararası Bir Firma
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Piyasa Değeri
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 20.06.2022 tarih ve 2022/18 sayılı kararına istinaden
Şirketimizin stratejik planları doğrultusunda, gelecek yıllarda ekonomik hedeflerini gerçekleştirebilmesi için üretimin çeşitlendirilmesine, verimlilik artışının sağlanmasına ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik yeni makina yatırımı ihtiyacı doğmuştur.
Söz konusu yatırımın, mevcut üretim kapasitesi, pazar payı, müşteri çeşitlendirmesi ve nakit döngüsü üzerinde olumlu katkılar sağlaması beklenmektedir.
Bu hedef doğrultusunda
-Şirketimiz 23.12.2021 tarihli 2021/20 sayılı Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nda sermaye artırımı ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda arz masraflarının çıkarılmasından sonra elde edilen gelirin %5 - %10 kısmından kullanılmak üzere Yatırım tutarı 555.000 Euro olan 2 adet Makine Yatırımı Kararı almış, değişen dinamiklere uyum sağlamayı hedeflemiştir.
-Almanya menşeili Yeni Yatırımın Haziran 2023'te Fabrikamızda olması, Temmuz 2023'te ise çalışması planlanmaktadır.
-Söz konusu Yatırım ile ilgili kapasitenin, ahşap ve panel üretiminde % 20-25 artacağı öngörülmüştür.
-Ödeme şekli: 100.000 Euro peşin geri kalan tutar peyderpey ödemelidir.
Yatırımın Kurumumuza, Paydaşlara ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038260
BIST