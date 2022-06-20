***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiMakina ve TeçhizatAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi20.06.2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli555.000 Euroİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%1,44Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%2,34Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,9Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%2,3İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%3,6Alım KoşullarıPeşin + Perderpey Ödemeİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih20.06.2023Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriCiro ve karlılığa olumlu yansıması beklenmektedir.Karşı TarafAlman Menşeli Uluslararası Bir FirmaKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPiyasa DeğeriDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 20.06.2022 tarih ve 2022/18 sayılı kararına istinadenŞirketimizin stratejik planları doğrultusunda, gelecek yıllarda ekonomik hedeflerini gerçekleştirebilmesi için üretimin çeşitlendirilmesine, verimlilik artışının sağlanmasına ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik yeni makina yatırımı ihtiyacı doğmuştur.Söz konusu yatırımın, mevcut üretim kapasitesi, pazar payı, müşteri çeşitlendirmesi ve nakit döngüsü üzerinde olumlu katkılar sağlaması beklenmektedir.Bu hedef doğrultusunda-Şirketimiz 23.12.2021 tarihli 2021/20 sayılı Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nda sermaye artırımı ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda arz masraflarının çıkarılmasından sonra elde edilen gelirin %5 - %10 kısmından kullanılmak üzere Yatırım tutarı 555.000 Euro olan 2 adet Makine Yatırımı Kararı almış, değişen dinamiklere uyum sağlamayı hedeflemiştir.-Almanya menşeili Yeni Yatırımın Haziran 2023'te Fabrikamızda olması, Temmuz 2023'te ise çalışması planlanmaktadır.-Söz konusu Yatırım ile ilgili kapasitenin, ahşap ve panel üretiminde % 20-25 artacağı öngörülmüştür.-Ödeme şekli: 100.000 Euro peşin geri kalan tutar peyderpey ödemelidir.Yatırımın Kurumumuza, Paydaşlara ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038260BIST