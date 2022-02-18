***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor ve Yönetim Kurulu Kararı Ekte Yer Almaktadır.Saygılarımızla. ?http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002954BIST