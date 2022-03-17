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***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.03.2022 15:03
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimizin 23.12.2021 tarihli 2021/20 sayılı Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nda sermaye artırımı ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda halka arz masraflarının çıkarılmasından sonra elde edilen gelirin %55-60'lık kısmı ile kısa vadeli banka kredilerinin kapatılacağına karar verilmişti. Bu kapsamda halka arzdan elde edilen gelir ile 16.03.2022 itibariyle 77.218.885,89 TL kredi ödemesi yapılmıştır.
 ?
Kamuoyuna Saygıyla  Duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011044


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Altın Gr. 922 923 17,89  
Cumhuriyet 6.108 6.201 99,00  
Tam 6.078 6.232 97,44  
Yarım 2.938 3.014 47,14  
Çeyrek 1.473 1.507 23,57  
Gümüş.Ons 25,19 25,22 0,11  
Gümüş Gr. 11,99 12,01 0,21  
B. Petrol 104 104 5,80  
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