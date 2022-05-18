***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.05.2022 13:27
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ‘'Bağış ve Yardım Politikası'' 18.05.2022 tarihinde (bugün) yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Bağış ve Yardım Politikası Şirket'in kurumsal internet sitesinde de ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031108
BIST
13:312.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 14,02
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.410
En Düşük
2.385
13:3115,9505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0484
|Açılış
|: 15,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9669
En Düşük
15,7603
13:3116,7848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0276
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8209
En Düşük
16,5955
13:31932,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,31
|Açılış
|: 932,71
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
934,08
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler13:29
|ORCAY
|21,90
|86.307.178
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|41.753.763
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.625.625
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,09
|10.100.137
|% 9,93
|
|GSRAY
|3,48
|83.441.904
|% 8,07
|
|UFUK
|37,02
|1.041.745
|% -8,55
|
|OYAYO
|8,29
|3.876.953
|% -5,90
|
|YBTAS
|19.100,00
|57.300
|% -5,51
|
|MNDRS
|3,38
|18.553.548
|% -5,06
|
|OZRDN
|10,54
|3.093.579
|% -4,96
|
|THYAO
|41,92
|2.330.750.944
|% -0,38
|
|GARAN
|15,03
|939.680.942
|% 0,40
|
|SISE
|20,02
|938.290.102
|% 0,55
|
|SAHOL
|19,67
|707.230.012
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,32
|628.376.664
|% 1,41
|
|EKGYO
|2,65
|432.543.083
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,32
|628.376.664
|% 1,41
|
|SKBNK
|1,18
|106.829.466
|% 0,85
|
|AKBNK
|8,01
|557.615.364
|% 2,04
|
|GARAN
|15,03
|939.680.942
|% 0,40
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9421
|15,9485
|% 0,29
|
|Euro
|16,7797
|16,7875
|% 0,18
|
|Sterlin
|19,7410
|19,8400
|% -0,37
|
|Frank
|15,9480
|16,0441
|% 0,02
|
|Riyal
|4,2380
|4,2592
|% 0,24
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|4,37
|
|Altın Gr.
|933
|933
|4,71
|
|Cumhuriyet
|6.215
|6.309
|51,00
|
|Tam
|6.186
|6.345
|53,47
|
|Yarım
|2.990
|3.069
|25,86
|
|Çeyrek
|1.500
|1.535
|12,94
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,74
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,15
|0,07
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,07
|