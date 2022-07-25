***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 26.04.2022 tarihinde %100 bağlı ortaklığı konumunda olan Büyükdere Gayrimenkul Yatırım ve İnşaat Ticaret A.Ş'nin aktifinde bulunan 527-4 tapu no'lu arsanın kısmen veya tamamen satışı amacıyla potansiyel alıcılarla görüşülmesi haberini paylaşmıştı.Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda arsamızın satışına yönelik pazarlama çalışmaları için "Aremas Gayrimenkul Pazarlama ve Danışmanlık A.Ş." firmasından hizmet alınmasına yönelik sözleşme imzalanmıştır.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047632BIST