***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.07.2022 19:26
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 26.04.2022 tarihinde %100 bağlı ortaklığı konumunda olan Büyükdere Gayrimenkul Yatırım ve İnşaat Ticaret A.Ş'nin aktifinde bulunan 527-4 tapu no'lu arsanın kısmen veya tamamen satışı amacıyla potansiyel alıcılarla görüşülmesi haberini paylaşmıştı.
Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda arsamızın satışına yönelik pazarlama çalışmaları için "Aremas Gayrimenkul Pazarlama ve Danışmanlık A.Ş." firmasından hizmet alınmasına yönelik sözleşme imzalanmıştır.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047632
BIST
18:052.548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 31,93
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.553
En Düşük
2.521
18:0517,8276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1004
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8510
En Düşük
17,7389
18:0518,2409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1177
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,3149
En Düşük
18,0846
18:05983,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,03
|Açılış
|: 983,95
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
996,11
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INTEM
|73,15
|38.583.665
|% 10,00
|
|BRKO
|1,87
|3.493.211
|% 10,00
|
|ASUZU
|211,50
|338.280.637
|% 9,98
|
|TMSN
|38,16
|314.219.259
|% 9,97
|
|MIPAZ
|7,28
|41.157.568
|% 9,97
|
|HEDEF
|7,83
|93.380.900
|% -10,00
|
|SANEL
|11,11
|4.153.418
|% -9,97
|
|SERVE
|30,00
|7.310.590
|% -7,64
|
|ULUUN
|23,78
|499.590.713
|% -5,78
|
|TIRE
|24,56
|76.513.582
|% -5,54
|
|THYAO
|49,54
|4.025.025.781
|% -1,02
|
|SISE
|21,24
|1.808.227.540
|% 1,43
|
|EKGYO
|3,17
|1.697.418.484
|% 0,32
|
|AKBNK
|8,95
|1.039.468.113
|% 3,59
|
|YKBNK
|4,81
|998.735.789
|% 3,00
|
|EKGYO
|3,17
|1.697.418.484
|% 0,32
|
|SKBNK
|1,49
|310.823.522
|% 9,56
|
|YKBNK
|4,81
|998.735.789
|% 3,00
|
|ODAS
|3,79
|680.415.470
|% 4,41
|
|TSKB
|2,43
|380.306.284
|% 3,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8216
|17,8276
|% 0,57
|
|Euro
|18,2248
|18,2409
|% 0,65
|
|Sterlin
|21,4133
|21,5207
|% 0,90
|
|Frank
|18,4103
|18,5212
|% 0,26
|
|Riyal
|4,7297
|4,7534
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|-10,33
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.621
|6.707
|-55,00
|
|Yarım
|3.226
|3.279
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.639
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,40
|18,44
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,57
|-0,04
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,65
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 44 artarak (% 1.32 ) 2, 721
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, EKGYO
-
17:59XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 26, 186.00 milyon TL de
-
17:59ISCTR
Yüzde 4.87 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 222, 598 adet işlem
-
17:58MEGAP
Yüzde 6.68 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 414, 877 adet işlem