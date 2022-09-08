***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin hali hazırda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Fabrika Binası ve Makine Teçhizat Yatırımı kapsamında alınmış olan C137017 no'lu yatırım teşvik belgesinin tutarı talebimiz üzerine 189.000.000 TL olarak güncellenmiş, süresi de 16.10.2024 tarihine kadar uzatılmıştır.Kamuoyu ve Paydaşlarımıza Saygı ile duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061735BIST