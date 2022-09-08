***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.09.2022 19:36
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin hali hazırda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Fabrika Binası ve Makine Teçhizat Yatırımı kapsamında alınmış olan C137017 no'lu yatırım teşvik belgesinin tutarı talebimiz üzerine 189.000.000 TL olarak güncellenmiş, süresi de 16.10.2024 tarihine kadar uzatılmıştır.
Kamuoyu ve Paydaşlarımıza Saygı ile duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061735
BIST
18:053.437
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 34,60
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.420
18:0518,2423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0272
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2479
En Düşük
18,2142
18:0518,2644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0248
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
18:051.001,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -5,18
|Açılış
|: 1.001,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
999,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HKTM
|32,12
|291.635.988
|% 10,00
|
|UNLU
|6,93
|51.057.809
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,51
|2.779.832
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.234.068.749
|% 9,99
|
|YONGA
|26,90
|615.162
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.643.804
|% -10,00
|
|ISKUR
|700.000,00
|1.388.905
|% -8,55
|
|AKSGY
|3,94
|51.463.284
|% -4,60
|
|ATAGY
|5,04
|2.231.939
|% -4,55
|
|DGNMO
|3,38
|38.095.546
|% -4,52
|
|AKBNK
|15,15
|14.641.090.326
|% -3,44
|
|YKBNK
|8,51
|12.203.565.637
|% 8,55
|
|THYAO
|73,00
|9.489.706.054
|% -2,28
|
|GARAN
|23,80
|5.385.153.876
|% -1,24
|
|EKGYO
|4,89
|5.252.315.019
|% 0,20
|
|YKBNK
|8,51
|12.203.565.637
|% 8,55
|
|EKGYO
|4,89
|5.252.315.019
|% 0,20
|
|AKBNK
|15,15
|14.641.090.326
|% -3,44
|
|ISCTR
|11,31
|4.962.010.754
|% 9,91
|
|DOHOL
|5,40
|1.489.311.577
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2303
|18,2409
|% 0,14
|
|Euro
|18,2468
|18,2626
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,9172
|21,0221
|% -0,23
|
|Frank
|18,7001
|18,8127
|% 0,60
|
|Riyal
|4,8378
|4,8620
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-9,02
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-4,10
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.763
|6.837
|-58,00
|
|Yarım
|3.295
|3.343
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.671
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,55
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,87
|0,05
|
|B. Petrol
|89,33
|89,33
|1,33
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MTRYO
Yüzde 4.83 oranında artışla 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 022, 168 adet işlem
-
17:58KLKIM
Yüzde 4.33 oranında artışla 31.32 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 221, 324 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 3, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 104, 441.00 milyon TL de
-
17:57ORMA
Yüzde 4.25 oranında artışla 36.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 173 adet işlem
-
17:56BIMAS
Yüzde 4.93 oranında artışla 119.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 954, 692 adet işlem