***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, , International Awards Associate (IAA) bünyesinde düzenlenen, evrensel yeni nesil ofis anlayışını yansıtan THRESHOLD Masa ve Dolap Sistemleri tasarımıyla 2022 NY Design Awards ödülünü kazanmıştır.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza Saygı ile Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079642BIST