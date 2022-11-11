***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.11.2022 20:38
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, , International Awards Associate (IAA) bünyesinde düzenlenen, evrensel yeni nesil ofis anlayışını yansıtan THRESHOLD Masa ve Dolap Sistemleri tasarımıyla 2022 NY Design Awards ödülünü kazanmıştır.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza Saygı ile Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079642
BIST
18:054.456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -11,57
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.428
18:0518,5681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0782
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
18:0519,2119
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,3601
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,2119
En Düşük
18,8141
18:051.051,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,87
|Açılış
|: 1.051,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|956,30
|202.640.540
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|90.380.312
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|28.157.394
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|58.361.234
|% 10,00
|
|MNDRS
|10,56
|150.038.535
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,23
|22.414.288
|% -10,00
|
|GLBMD
|10,95
|52.371.962
|% -9,95
|
|TURGG
|264,00
|40.172.071
|% -9,09
|
|KZBGY
|16,78
|265.209.478
|% -8,61
|
|ETILR
|9,39
|39.424.828
|% -6,01
|
|THYAO
|111,50
|9.143.633.629
|% -1,68
|
|EREGL
|36,50
|6.726.975.318
|% -2,77
|
|ASELS
|38,86
|6.171.589.224
|% 2,16
|
|PETKM
|14,23
|4.116.942.234
|% -1,73
|
|EKGYO
|5,30
|3.676.811.962
|% -1,49
|
|EKGYO
|5,30
|3.676.811.962
|% -1,49
|
|ODAS
|10,81
|3.505.800.391
|% 8,32
|
|YKBNK
|9,67
|3.127.993.058
|% -1,02
|
|SKBNK
|2,16
|650.416.396
|% -3,14
|
|PETKM
|14,23
|4.116.942.234
|% -1,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5261
|18,5681
|% 0,42
|
|Euro
|19,1626
|19,2119
|% 1,91
|
|Sterlin
|21,7897
|21,8990
|% 0,91
|
|Frank
|19,5554
|19,6732
|% 2,53
|
|Riyal
|4,9130
|4,9376
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|8,38
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|6,77
|
|Cumhuriyet
|6.970
|7.075
|124,00
|
|Tam
|6.921
|7.061
|43,00
|
|Yarım
|3.361
|3.452
|21,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.726
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,55
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,80
|12,81
|-0,08
|
|B. Petrol
|95,51
|95,51
|1,84
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 4, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 95, 026.00 milyon TL de
-
17:59KZBGY
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 16.53 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 294, 110 adet işlem
-
17:58TRILC
Yüzde -5.48 oranında düşüşle 12.07 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 027, 307 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 194, 518 adet işlem
-
17:55ETILR
Yüzde -6.01 oranında düşüşle 9.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 864, 522 adet işlem