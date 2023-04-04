***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2022 finansallarına ilişkin yatırımcı sunumu ekte yer almaktadır.Şirketimiz internet sitesinde de yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza Saygı ile Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131714BIST