***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Dünya genelinde hızla büyümekte olan mobilya sektöründe pazar payı artışı sağlanması amacıyla Kanada'nın Toronto Şehrinde, FITTZ Comercial Interiors sirketiyle ortak yapılan çalışma kapsamında 465 m² büyüklüğünde showroom açılışı gerçekleştirmiştir.Kamuoyu ve Paydaşlarımıza Saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156283BIST