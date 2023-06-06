***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.06.2023 10:07
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Dünya genelinde hızla büyümekte olan mobilya sektöründe pazar payı artışı sağlanması amacıyla Kanada'nın Toronto Şehrinde, FITTZ Comercial Interiors sirketiyle ortak yapılan çalışma kapsamında 465 m² büyüklüğünde showroom açılışı gerçekleştirmiştir.
Kamuoyu ve Paydaşlarımıza Saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156283
BIST
12:045.433
En Düşük
|Değişim
|: 1,13%
|| 60,69
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.341
En Yüksek
5.440
12:0421,5139
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,2570
|Açılış
|: 21,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
12:0423,1880
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,2874
|Açılış
|: 23,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,3824
En Düşük
22,8128
12:041.356,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 15,66
|Açılış
|: 1.356,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler12:04
|EUKYO
|5,25
|5.499.342
|% 9,83
|
|EKIZ
|16,90
|1.712.122
|% 9,60
|
|BALAT
|16,50
|233.327
|% 8,55
|
|PENTA
|18,69
|148.193.772
|% 7,66
|
|BURCE
|161,70
|95.212.614
|% 7,58
|
|IMASM
|21,80
|464.303.552
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|19.426.611
|% -9,97
|
|MARKA
|11,56
|48.197.215
|% -6,62
|
|ADEL
|141,30
|43.407.342
|% -6,36
|
|DOGUB
|19,32
|17.706.545
|% -5,76
|
|THYAO
|165,10
|4.291.096.533
|% 0,36
|
|SASA
|65,75
|3.477.057.572
|% 3,06
|
|KCHOL
|96,90
|2.777.343.424
|% 3,30
|
|ASELS
|53,90
|2.621.723.453
|% 5,48
|
|EREGL
|35,56
|1.989.658.501
|% 1,31
|
|EKGYO
|7,58
|1.132.681.391
|% -0,26
|
|YKBNK
|11,96
|1.633.103.939
|% -0,91
|
|ISCTR
|12,66
|1.477.104.230
|% 0,24
|
|AKBNK
|18,04
|1.678.565.745
|% -0,72
|
|KLGYO
|2,61
|196.053.099
|% 0,38
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,5085
|21,5139
|% 1,21
|
|Euro
|23,1264
|23,1880
|% 1,25
|
|Sterlin
|26,6450
|26,7787
|% 1,12
|
|Frank
|23,6520
|23,7944
|% 1,24
|
|Riyal
|5,7197
|5,7483
|% 1,19
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.961
|-1,24
|
|Altın Gr.
|1.355
|1.355
|14,53
|
|Cumhuriyet
|9.138
|9.276
|122,00
|
|Tam
|9.090
|9.326
|125,53
|
|Yarım
|4.470
|4.549
|24,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.274
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,52
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|16,24
|16,25
|0,13
|
|B. Petrol
|75,19
|75,19
|-1,52
|
Seans Raporu
12:04
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-
12:19XU100
Endeks 5, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 14 üstünde . İşlem hacmi 45, 851.00 milyon TL de
-
12:19DOCO
Yüzde 4.19 oranında artışla 2, 740.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 395 adet işlem
-
12:18BURCE
Yüzde 7.39 oranında artışla 161.40 lira fiyatla işlem gören hissede 600, 627 adet işlem
-
12:16EMKEL
Yüzde 4.39 oranında artışla 7.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 955, 696 adet işlem
-
12:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, TAVHL, FROTO