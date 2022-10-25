***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
25.10.2022 19:01
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Yurtiçi Müşteri
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
25/10/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Yok.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna olumlu katkı sağlayacaktır.
Açıklamalar
Şirketimiz ile finans sektöründe faaliyet gösteren bir yurtiçi müşterisi arasında, hareketli mobilya tasarım ve üretim ihtiyaçlarını karşılamak üzere Birinci Etapta
•33.718.000 TL + 197.000 Euro + KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır.
-Mobilya sevkiyatının Aralık 2022 tarihinde yapılması planlanmaktadır.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074177
BIST
18:053.976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 1,35
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.959
18:0518,6011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0017
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
18:0518,7713
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,2205
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7784
En Düşük
18,4735
18:05995,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,89
|Açılış
|: 995,68
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|5,06
|1.890.202
|% 10,00
|
|CANTE
|140,80
|95.086.203
|% 10,00
|
|DITAS
|38,50
|26.069.250
|% 10,00
|
|HEDEF
|11,00
|49.746.744
|% 10,00
|
|ORMA
|54,95
|2.902.092
|% 9,99
|
|AGYO
|7,53
|61.195.203
|% -9,93
|
|KERVN
|0,65
|3.787.794
|% -9,72
|
|UFUK
|63,60
|4.141.198
|% -5,99
|
|YEOTK
|54,00
|87.347.779
|% -5,51
|
|ALKA
|37,42
|321.095.024
|% -5,27
|
|THYAO
|98,80
|5.712.142.582
|% -1,69
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 1,68
|
|ASELS
|33,22
|3.336.474.203
|% 4,14
|
|SISE
|34,00
|2.893.353.413
|% 0,53
|
|TUPRS
|367,90
|2.731.244.097
|% -1,76
|
|EKGYO
|4,57
|1.962.743.624
|% 0,88
|
|TSKB
|3,09
|1.121.343.746
|% -2,83
|
|SKBNK
|2,08
|748.271.210
|% -3,70
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 1,68
|
|ODAS
|7,95
|1.650.968.009
|% 3,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6005
|18,6011
|% -0,01
|
|Euro
|18,7516
|18,7713
|% 1,19
|
|Sterlin
|21,5635
|21,6716
|% 1,34
|
|Frank
|18,7764
|18,8895
|% 0,78
|
|Riyal
|4,9341
|4,9588
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|11,67
|
|Altın Gr.
|995
|995
|6,55
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.686
|6.767
|9,00
|
|Yarım
|3.258
|3.305
|4,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.656
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,51
|19,54
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,09
|
|B. Petrol
|94,03
|94,03
|2,29
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59BJKAS
Yüzde 6.25 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 852, 783 adet işlem
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17:58ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 633 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TCELL, TOASO
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKSEN, ASELS, HEKTS
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 88 kaybederek (% -0.03 ) 3, 516