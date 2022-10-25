***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıYurtiçi MüşteriVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih25/10/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYok.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirket cirosuna olumlu katkı sağlayacaktır.AçıklamalarŞirketimiz ile finans sektöründe faaliyet gösteren bir yurtiçi müşterisi arasında, hareketli mobilya tasarım ve üretim ihtiyaçlarını karşılamak üzere Birinci Etapta•33.718.000 TL + 197.000 Euro + KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır.-Mobilya sevkiyatının Aralık 2022 tarihinde yapılması planlanmaktadır.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074177BIST