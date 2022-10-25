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***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

25.10.2022 19:01
***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Yurtiçi Müşteri
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
25/10/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Yok.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna olumlu katkı sağlayacaktır.
Açıklamalar

         Şirketimiz ile finans sektöründe faaliyet gösteren bir yurtiçi müşterisi arasında,  hareketli mobilya tasarım ve üretim ihtiyaçlarını karşılamak üzere Birinci Etapta
•33.718.000 TL + 197.000 Euro + KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır.
-Mobilya sevkiyatının Aralık 2022 tarihinde yapılması planlanmaktadır. 
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074177


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CANTE 140,80 95.086.203 % 10,00  
DITAS 38,50 26.069.250 % 10,00  
HEDEF 11,00 49.746.744 % 10,00  
ORMA 54,95 2.902.092 % 9,99  
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Altın Gr. 995 995 6,55  
Cumhuriyet 6.681 6.782 32,00  
Tam 6.686 6.767 9,00  
Yarım 3.258 3.305 4,00  
Çeyrek 1.634 1.656 4,00  
Gümüş.Ons 19,51 19,54 0,18  
Gümüş Gr. 11,66 11,68 0,09  
B. Petrol 94,03 94,03 2,29  
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