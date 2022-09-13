***KMPUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 13:23
***KMPUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KMPUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062613
BIST
14:563.658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 8,47
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.568
14:5618,2497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0346
|Açılış
|: 18,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2497
En Düşük
18,2119
14:5618,5738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1251
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,4317
14:561.015,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,31
|Açılış
|: 1.015,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.015,64
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler14:56
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|147.010.290
|% 10,00
|
|HKTM
|42,72
|70.049.466
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|2.380.508
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|816.425
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|48.888.884
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|KLNMA
|20,68
|5.173.731
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,97
|865.998
|% -9,73
|
|AKBNK
|18,42
|10.255.895.743
|% 5,20
|
|YKBNK
|9,62
|9.419.891.260
|% -0,72
|
|ISCTR
|12,06
|8.270.581.472
|% -3,90
|
|THYAO
|76,05
|7.636.176.816
|% 1,47
|
|EREGL
|33,50
|6.054.501.013
|% 0,30
|
|YKBNK
|9,62
|9.419.891.260
|% -0,72
|
|EKGYO
|5,26
|3.747.612.367
|% -1,68
|
|ISCTR
|12,06
|8.270.581.472
|% -3,90
|
|AKBNK
|18,42
|10.255.895.743
|% 5,20
|
|KRDMD
|16,29
|5.007.713.340
|% 6,40
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2396
|18,2497
|% 0,19
|
|Euro
|18,5635
|18,5738
|% 0,68
|
|Sterlin
|21,3324
|21,4394
|% 0,47
|
|Frank
|19,1292
|19,2445
|% 0,50
|
|Riyal
|4,8387
|4,8630
|% 0,05
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|5,27
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|4,05
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.897
|25,00
|
|Tam
|6.833
|6.884
|28,00
|
|Yarım
|3.330
|3.366
|16,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.682
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,88
|19,90
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|0,01
|
|B. Petrol
|95,35
|95,35
|1,35
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Seans Raporu
14:56
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