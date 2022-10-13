***KMPUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2022 15:13
***KMPUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KMPUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071607
BIST
16:353.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 15,43
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.524
16:3518,5891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0242
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5929
En Düşük
18,5039
16:3518,0345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0126
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1431
En Düşük
17,9087
16:35984,28
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -14,51
|Açılış
|: 984,28
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
982,38
BIST En Aktif Hisseler16:35
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|205.308.853
|% 9,99
|
|ARASE
|154,30
|96.139.446
|% 9,98
|
|GESAN
|114,60
|284.572.113
|% 9,98
|
|YEOTK
|43,18
|116.611.536
|% 9,98
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|HUNER
|6,17
|832.740.527
|% -9,93
|
|RODRG
|28,12
|9.495.069
|% -9,06
|
|ROYAL
|4,88
|473.780
|% -7,05
|
|BRKO
|1,85
|384.652
|% -7,04
|
|THYAO
|87,05
|6.421.028.122
|% 2,29
|
|PETKM
|14,84
|2.060.045.443
|% 1,30
|
|AKBNK
|12,86
|1.865.017.621
|% -0,54
|
|SASA
|83,05
|1.829.479.553
|% 1,40
|
|ASELS
|31,06
|1.696.123.958
|% -1,77
|
|EKGYO
|4,11
|1.030.371.676
|% -0,72
|
|YKBNK
|8,24
|1.440.605.978
|% 0,49
|
|ISCTR
|8,16
|1.306.990.389
|% -1,09
|
|ODAS
|8,26
|1.259.871.548
|% 6,03
|
|DOHOL
|5,37
|813.795.533
|% 2,09
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5850
|18,5891
|% 0,13
|
|Euro
|18,0139
|18,0345
|% 0,07
|
|Sterlin
|20,7071
|20,8110
|% 0,78
|
|Frank
|18,3951
|18,5059
|% -0,76
|
|Riyal
|4,9333
|4,9581
|% 0,16
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|-25,37
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-12,59
|
|Cumhuriyet
|6.638
|6.738
|-67,00
|
|Tam
|6.664
|6.724
|-69,00
|
|Yarım
|3.247
|3.287
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.643
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,64
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,11
|-0,26
|
|B. Petrol
|91,67
|91,67
|-0,78
|
Seans Raporu
16:35
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