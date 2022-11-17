***KMPUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2022 10:07
***KMPUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KMPUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080604
BIST
11:284.551
En Yüksek
|Değişim
|: -2,52%
|| -117,44
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
11:2818,6178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0284
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
11:2819,3779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0449
|Açılış
|: 19,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,2942
11:281.059,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,78
|Açılış
|: 1.059,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler11:26
|BRLSM
|26,88
|126.669.318
|% 9,98
|
|ALFAS
|70,75
|1.432.546
|% 9,95
|
|SUMAS
|108,50
|371.830
|% 9,93
|
|AKENR
|6,43
|230.437.785
|% 9,91
|
|PRDGS
|12,53
|149.421.130
|% 8,20
|
|MNDRS
|8,03
|134.053.136
|% -9,98
|
|SASA
|167,70
|1.059.868.092
|% -9,98
|
|HEKTS
|46,14
|719.919.623
|% -9,97
|
|KMPUR
|137,90
|92.040.679
|% -8,86
|
|KERVN
|1,07
|330.153
|% -8,55
|
|THYAO
|106,00
|3.971.682.560
|% 1,34
|
|EREGL
|37,08
|2.179.049.244
|% 0,11
|
|VAKBN
|9,91
|1.598.197.721
|% -3,69
|
|HALKB
|10,10
|1.596.162.714
|% -1,75
|
|ASELS
|40,22
|1.475.085.239
|% 0,95
|
|VAKBN
|9,91
|1.598.197.721
|% -3,69
|
|HALKB
|10,10
|1.596.162.714
|% -1,75
|
|ALBRK
|3,19
|479.813.535
|% 3,57
|
|EKGYO
|5,45
|787.786.906
|% -1,45
|
|ISCTR
|9,62
|1.375.177.383
|% -3,02
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6168
|18,6205
|% 0,17
|
|Euro
|19,3717
|19,3814
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,1797
|22,2909
|% 0,42
|
|Frank
|19,6254
|19,7436
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9392
|4,9639
|% 0,19
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-4,23
|
|Altın Gr.
|1.058
|1.058
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.024
|7.147
|-15,00
|
|Yarım
|3.411
|3.494
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.706
|1.747
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,28
|21,32
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,71
|12,73
|-0,09
|
|B. Petrol
|92,63
|92,63
|-0,23
|
Seans Raporu
11:26
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