***KMPUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.02.2023 15:00
***KMPUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KMPUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109989
BIST
15:004.768
En Yüksek
|Değişim
|: -4,59%
|| -229,20
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.759
15:0018,8307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0110
|Açılış
|: 19,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8704
En Düşük
18,7937
15:0020,2885
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0230
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,3604
En Düşük
20,2537
15:001.133,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,95
|Açılış
|: 1.133,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler15:00
|CMENT
|63,80
|883.654
|% 10,00
|
|NIBAS
|14,31
|26.439.108
|% 9,99
|
|KONYA
|2.694,40
|87.025.570
|% 9,98
|
|ONCSM
|93,90
|10.060.525
|% 9,95
|
|NUHCM
|103,70
|39.830.519
|% 9,91
|
|SDTTR
|90,90
|76.656.066
|% -10,00
|
|VKING
|40,44
|3.740.104
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,39
|33.561.491
|% -9,75
|
|GUBRF
|186,10
|467.478.424
|% -9,70
|
|CANTE
|64,75
|72.548.536
|% -9,50
|
|THYAO
|134,40
|1.674.387.304
|% -5,82
|
|EREGL
|38,52
|1.105.361.535
|% -1,88
|
|SISE
|40,94
|1.029.325.333
|% -4,88
|
|TUPRS
|570,10
|973.547.566
|% -4,82
|
|KOZAL
|500,50
|712.552.746
|% -6,88
|
|EKGYO
|6,89
|376.602.937
|% -5,23
|
|YKBNK
|8,62
|391.878.673
|% -4,43
|
|AKBNK
|15,71
|705.601.449
|% -4,85
|
|ALBRK
|3,11
|113.500.048
|% -4,89
|
|KRDMD
|16,39
|502.935.713
|% 0,24
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8282
|18,8307
|% 0,06
|
|Euro
|20,2809
|20,2885
|% -0,11
|
|Sterlin
|22,5919
|22,7052
|% -0,08
|
|Frank
|20,2336
|20,3555
|% -0,02
|
|Riyal
|5,0032
|5,0283
|% 0,05
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|6,17
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|2,97
|
|Cumhuriyet
|7.733
|7.775
|-5,00
|
|Tam
|7.728
|7.780
|-81,00
|
|Yarım
|3.775
|3.807
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.888
|1.903
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,41
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,53
|13,55
|0,02
|
|B. Petrol
|80,36
|80,36
|0,42
|
Seans Raporu
15:00
daha fazla
-
15:13NTHOL
Yüzde -7.76 oranında düşüşle 9.98 lira fiyatla işlem gören hissede 452, 104 adet işlem
-
15:12SEKFK
Yüzde -8.88 oranında düşüşle 9.23 lira fiyatla işlem gören hissede 385, 495 adet işlem
-
15:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, KOZAA, HEKTS
-
15:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -214, 98 kaybederek (% -4.80 ) 4, 260
-
15:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AFYON, ONCSM, CMENT, NUHCM, NIBAS