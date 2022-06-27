***KMPUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.06.2022 09:06
***KMPUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KMPUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yuda Leon Mizrahi tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039321
BIST
14:222.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -17,55
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
14:2216,7231
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,1613
|Açılış
|: 16,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
14:2217,6951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,1321
|Açılış
|: 17,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
14:22987,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,65
|Açılış
|: 987,45
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler14:20
|SANEL
|7,92
|7.122.108
|% 10,00
|
|MAKIM
|17,11
|37.527.634
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|2.469.785
|% 9,96
|
|GENTS
|5,12
|34.379.440
|% 9,87
|
|KRGYO
|6,89
|28.381.904
|% 9,37
|
|SNKRN
|23,20
|2.148.946
|% -9,94
|
|UFUK
|66,45
|873.222
|% -6,93
|
|DOAS
|81,25
|48.211.580
|% -4,47
|
|IZFAS
|4,99
|413.142
|% -3,67
|
|GSDHO
|3,95
|63.030.713
|% -3,66
|
|THYAO
|49,82
|2.945.362.850
|% -0,86
|
|SISE
|22,00
|1.295.975.226
|% 1,10
|
|EREGL
|27,94
|950.808.898
|% 0,29
|
|ASELS
|23,86
|725.319.703
|% -2,85
|
|SAHOL
|20,36
|599.740.130
|% -1,26
|
|ODAS
|3,17
|329.433.994
|% -0,94
|
|YKBNK
|4,67
|417.896.135
|% -1,89
|
|EKGYO
|2,56
|176.534.602
|% -1,54
|
|AKBNK
|8,57
|546.792.294
|% -2,28
|
|SISE
|22,00
|1.295.975.226
|% 1,10
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7151
|16,7264
|% -0,94
|
|Euro
|17,6716
|17,6968
|% -0,73
|
|Sterlin
|20,4518
|20,5544
|% -0,98
|
|Frank
|17,3674
|17,4720
|% -1,03
|
|Riyal
|4,4405
|4,4627
|% -1,02
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|9,22
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-4,90
|
|Cumhuriyet
|6.584
|6.684
|-40,00
|
|Tam
|6.568
|6.663
|-199,00
|
|Yarım
|3.225
|3.259
|-97,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.629
|-49,00
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,48
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|0,05
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,49
|