***KMPUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.04.2023 09:12
***KMPUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KMPUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yuda Leon Mizrahi tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139110
BIST
11:205.118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 25,08
|Açılış
|: 5.112
|
|Önceki Kapanış
|: 5.093
|
5.120
En Düşük
5.068
11:2019,3907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0404
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0750
|
19,5831
En Düşük
19,3356
11:2021,3243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0405
|Açılış
|: 21,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0400
|
21,5489
En Düşük
21,2405
11:201.253,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,28
|Açılış
|: 1.253,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,12
|
1.262,33
En Düşük
1.243,57
BIST En Aktif Hisseler11:18
|CVKMD
|139,70
|3.471.545
|% 10,00
|
|KOZAL
|24,64
|2.676.622.686
|% 10,00
|
|KOZAA
|49,54
|1.302.321.539
|% 9,99
|
|KOPOL
|32,58
|2.121.903
|% 9,99
|
|IPEKE
|32,08
|120.594.299
|% 9,94
|
|IMASM
|396,50
|66.961.543
|% -9,99
|
|DGGYO
|34,50
|14.333.563
|% -8,34
|
|LIDER
|111,80
|14.948.657
|% -6,83
|
|SONME
|31,16
|6.215.063
|% -5,86
|
|ONCSM
|92,10
|25.068.349
|% -5,05
|
|KOZAL
|24,64
|2.676.622.686
|% 10,00
|
|KOZAA
|49,54
|1.302.321.539
|% 9,99
|
|THYAO
|135,00
|1.156.317.800
|% 0,45
|
|GESAN
|83,55
|557.788.770
|% -2,74
|
|AKBNK
|17,87
|546.252.307
|% 1,71
|
|KOZAL
|24,64
|2.676.622.686
|% 10,00
|
|EKGYO
|6,87
|318.365.704
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,49
|102.734.862
|% 0,81
|
|ZOREN
|5,23
|190.499.244
|% 4,39
|
|ISCTR
|12,24
|432.222.268
|% 0,99
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3685
|19,3844
|% 0,18
|
|Euro
|21,2780
|21,2997
|% 0,07
|
|Sterlin
|23,9631
|24,0832
|% 0,05
|
|Frank
|21,6035
|21,7336
|% 0,18
|
|Riyal
|5,1500
|5,1758
|% 0,13
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.012
|2.012
|7,46
|
|Altın Gr.
|1.253
|1.253
|6,08
|
|Cumhuriyet
|8.765
|8.898
|-28,00
|
|Tam
|8.794
|8.884
|93,00
|
|Yarım
|4.295
|4.347
|45,00
|
|Çeyrek
|2.147
|2.174
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,53
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|15,90
|15,92
|0,14
|
|B. Petrol
|86,18
|86,18
|-0,13
|