***KMPUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.04.2023 08:58
***KMPUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KMPUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yuda Leon Mizrahi tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139506
BIST
18:055.059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
0
En Düşük
0
18:0519,4000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0750
|
19,5421
En Düşük
19,3667
18:0521,2662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0744
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0400
|
21,3171
En Düşük
21,1634
18:051.246,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,91
|Açılış
|: 1.246,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,74
|
1.253,67
En Düşük
1.242,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IMASM
|396,50
|129.086.102
|% 525,00
|
|VAKKO
|64,50
|40.644.512
|% 4,45
|
|SELEC
|33,80
|91.004.361
|% 0,75
|
|SODSN
|27,00
|267.310
|% 0,00
|
|UZERB
|200,00
|1.467.750
|% 0,00
|
|KUVVA
|40,00
|1.123.162
|% 0,00
|
|SNPAM
|13,30
|110.723
|% 0,00
|
|TBORG
|36,10
|1.507.196
|% 0,00
|
|KLNMA
|11,89
|427.898
|% 0,00
|
|SODSN
|27,00
|267.310
|% 0,00
|
|THYAO
|135,70
|4.188.480.708
|% 0,00
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 0,00
|
|EREGL
|35,14
|1.630.038.527
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,88
|1.508.553.473
|% 0,00
|
|HEKTS
|29,12
|1.446.157.415
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,80
|1.149.856.089
|% 0,00
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,01
|1.320.151.523
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,15
|1.025.495.990
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,44
|223.539.588
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3930
|19,4000
|% 0,04
|
|Euro
|21,2514
|21,2662
|% 0,35
|
|Sterlin
|23,9938
|24,1142
|% 0,37
|
|Frank
|21,5270
|21,6566
|% 0,25
|
|Riyal
|5,1553
|5,1812
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.001
|2.001
|5,73
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.247
|4,17
|
|Cumhuriyet
|8.755
|8.887
|-11,00
|
|Tam
|8.790
|8.941
|3,00
|
|Yarım
|4.293
|4.371
|2,00
|
|Çeyrek
|2.146
|2.189
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,13
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,63
|15,64
|0,03
|
|B. Petrol
|85,10
|85,10
|0,34
|