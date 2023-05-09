***KMPUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.05.2023 09:14
***KMPUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KMPUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yuda Leon Mizrahi tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148443
BIST
11:204.547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -15,07
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.594
En Düşük
4.523
11:2019,5130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5189
En Düşük
19,4689
11:2021,4202
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0365
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
11:201.268,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,37
|Açılış
|: 1.269,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.272,49
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler11:17
|EGPRO
|53,50
|16.050.043
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|61.822.679
|% 9,98
|
|DAGHL
|13,37
|5.238.473
|% 9,95
|
|BRSAN
|125,00
|41.133.500
|% 9,94
|
|ORMA
|57,50
|260.245
|% 9,52
|
|AVHOL
|23,46
|99.799.776
|% -9,98
|
|UZERB
|152,90
|331.640
|% -9,95
|
|NETAS
|24,24
|47.873.179
|% -8,39
|
|BJKAS
|11,30
|69.431.260
|% -7,45
|
|FENER
|48,02
|117.000.971
|% -7,39
|
|CWENE
|124,20
|1.534.923.275
|% -5,41
|
|ISCTR
|12,10
|1.421.916.717
|% 3,33
|
|THYAO
|131,50
|1.028.568.120
|% -0,98
|
|KOZAL
|16,81
|866.105.455
|% 1,33
|
|KCHOL
|82,35
|841.036.027
|% 2,17
|
|ISCTR
|12,10
|1.421.916.717
|% 3,33
|
|YKBNK
|10,03
|577.644.803
|% 1,21
|
|KOZAL
|16,81
|866.105.455
|% 1,33
|
|EKGYO
|5,56
|216.255.580
|% 0,18
|
|SKBNK
|2,24
|86.295.094
|% 0,00
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5104
|19,5157
|% 0,07
|
|Euro
|21,4149
|21,4212
|% -0,17
|
|Sterlin
|24,5222
|24,6452
|% -0,05
|
|Frank
|21,7800
|21,9112
|% -0,25
|
|Riyal
|5,1868
|5,2128
|% 0,05
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.024
|2.025
|3,57
|
|Altın Gr.
|1.270
|1.270
|2,72
|
|Cumhuriyet
|9.231
|9.371
|19,00
|
|Tam
|9.182
|9.416
|5,23
|
|Yarım
|4.543
|4.620
|4,00
|
|Çeyrek
|2.265
|2.303
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,46
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,97
|16,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|76,14
|76,14
|-0,87
|