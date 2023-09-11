***KMPUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.09.2023 09:01
***KMPUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KMPUR
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yuda Leon Mizrahi tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193572
BIST
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12:008.355
En Düşük
|Değişim
|: 0,35%
|| 29,22
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.325
|
8.313
En Yüksek
8.404
12:0026,8654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0289
|Açılış
|: 26,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8200
|
26,9220
En Düşük
26,5487
12:0028,8328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1032
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
28,9630
En Düşük
28,4397
12:001.665,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 9,21
|Açılış
|: 1.665,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,92
|
1.668,38
En Düşük
1.637,43
BIST En Aktif Hisseler11:58
|BOSSA
|11,66
|71.595.171
|% 10,00
|
|RYGYO
|23,76
|91.413.755
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|468.686
|% 10,00
|
|ISBTR
|136.171,20
|4.357.478
|% 10,00
|
|SUMAS
|169,40
|378.270
|% 10,00
|
|OFSYM
|91,80
|193.932.436
|% -10,00
|
|TATEN
|72,60
|483.608.540
|% -9,98
|
|ULAS
|20,82
|961.030
|% -8,68
|
|ONCSM
|219,40
|43.637.097
|% -7,43
|
|BYDNR
|53,80
|175.715.648
|% -7,24
|
|KOZAL
|33,06
|4.210.566.148
|% 6,92
|
|THYAO
|241,60
|2.552.564.222
|% -0,70
|
|ISCTR
|23,82
|2.383.610.590
|% -3,56
|
|KZGYO
|48,80
|1.864.210.565
|% 9,96
|
|YKBNK
|16,90
|1.858.098.128
|% -2,09
|
|ZOREN
|5,24
|1.655.686.446
|% 2,95
|
|EKGYO
|9,57
|1.344.663.905
|% 0,95
|
|KOZAL
|33,06
|4.210.566.148
|% 6,92
|
|KLGYO
|3,41
|437.795.268
|% 2,10
|
|SKBNK
|5,70
|740.623.960
|% 3,26
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8677
|26,8741
|% 0,14
|
|Euro
|28,8265
|28,8399
|% 0,38
|
|Sterlin
|33,5342
|33,7023
|% 0,52
|
|Frank
|30,0146
|30,1954
|% 0,28
|
|Riyal
|7,1463
|7,1822
|% 0,18
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|9,02
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.664
|8,19
|
|Cumhuriyet
|11.278
|11.449
|-1,00
|
|Tam
|11.074
|11.166
|57,00
|
|Yarım
|5.554
|5.606
|30,00
|
|Çeyrek
|2.769
|2.803
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,23
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|19,99
|20,01
|0,21
|
|B. Petrol
|90,22
|90,22
|-0,43
|
Seans Raporu
11:58
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12:13XU100
Endeks 8, 353 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 137, 006.00 milyon TL de
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12:13CEMTS
Yüzde 4.19 oranında artışla 14.17 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 641 adet işlem
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12:11IHYAY
Yüzde 5.84 oranında artışla 1.63 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 355, 261 adet işlem
-
12:10BAYRK
Yüzde 8.89 oranında artışla 13.23 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 895, 671 adet işlem
-
12:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 14 artarak (% 0.18 ) 7, 308