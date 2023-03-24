***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.03.2023 09:05
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite'nin teklifi ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı 12 aylık ve 6 aylık faaliyet dönemi ile birlikte 3 aylık ve 9 aylık ara dönem finansal raporların denetlenmesi ile ilgili olarak Eski Büyükdere Caddesi Maslak mahallesi N1 Maslak N1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan 291 001 0976 vergi no ve 304099 bağımsız denetim sicil numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ile ilgili teklifin 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında önerilmek üzere olağan genel kurul gündemine alınmasına karar vermiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127561
BIST
11:425.079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 17,10
|Açılış
|: 5.079
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|Önceki Kapanış
|: 5.062
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5.117
En Düşük
5.069
11:4219,0808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0551
|Açılış
|: 19,3450
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|Önceki Kapanış
|: 19,3050
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19,2700
En Düşük
19,0024
11:4220,5898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
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|Açılış
|: 20,8400
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|Önceki Kapanış
|: 20,9700
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20,9088
En Düşük
20,5395
11:421.215,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -4,87
|Açılış
|: 1.215,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,02
|
1.234,12
En Düşük
1.214,52
BIST En Aktif Hisseler11:40
|SANEL
|15,97
|13.220.720
|% 9,99
|
|AKFYE
|19,06
|50.253.405
|% 9,98
|
|ANELE
|5,52
|93.392.799
|% 9,96
|
|IHAAS
|143,50
|8.902.942
|% 9,96
|
|KLRHO
|22,14
|93.918.190
|% 9,93
|
|PAMEL
|280,00
|15.284.559
|% -10,00
|
|CANTE
|59,40
|214.097.603
|% -8,40
|
|POLTK
|2.036,60
|4.733.836
|% -4,80
|
|PKART
|25,46
|6.711.856
|% -2,97
|
|IMASM
|280,50
|1.290.283
|% -2,94
|
|ASTOR
|62,80
|1.796.762.660
|% 0,72
|
|THYAO
|129,60
|1.151.100.799
|% 0,15
|
|EREGL
|37,24
|1.134.671.670
|% 0,38
|
|ISCTR
|14,14
|1.003.334.503
|% -0,21
|
|GOKNR
|23,86
|1.002.493.696
|% 7,19
|
|KATMR
|1,35
|100.670.514
|% 3,05
|
|ISCTR
|14,14
|1.003.334.503
|% -0,21
|
|YKBNK
|10,59
|511.965.480
|% 0,00
|
|GOKNR
|23,86
|1.002.493.696
|% 7,19
|
|KOZAL
|21,60
|824.690.537
|% 2,47
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0657
|19,0800
|% 0,29
|
|Euro
|20,5621
|20,5830
|% -0,24
|
|Sterlin
|23,2817
|23,3984
|% -0,14
|
|Frank
|20,6891
|20,8137
|% 0,02
|
|Riyal
|5,0607
|5,0860
|% 0,19
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.987
|-6,92
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.220
|0,18
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.301
|140,00
|
|Tam
|8.242
|8.330
|-9,00
|
|Yarım
|4.041
|4.076
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.020
|2.038
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,12
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,19
|14,21
|0,06
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|-0,38
|
Seans Raporu
11:40
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11:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 45 artarak (% 0.38 ) 5, 600
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11:55XU100
Endeks 5, 085 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 17, 473.00 milyon TL de
-
11:54ALFAS
Yüzde 4.37 oranında artışla 396.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 236, 851 adet işlem
-
11:53ANELE
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 314, 870 adet işlem
-
11:51EMKEL
Yüzde 5.92 oranında artışla 12.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 409, 200 adet işlem