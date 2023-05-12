***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.05.2023 08:53
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
03.05.2023
Tescil Tarihi
11.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
11.05.2023/10829
Açıklamalar
Şirketimizin 03.05.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 2023 yılı için bir yıllığına bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 11/05/2023 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150623
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BIST En Aktif Hisseler11:06
|AVHOL
|25,54
|24.959.527
|% 9,99
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|CCOLA
|297,40
|232.689.045
|% 9,14
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|ALFAS
|286,30
|287.349.693
|% 7,07
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|EDATA
|19,10
|8.361.257
|% 6,53
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|AYES
|18,50
|35.391
|% 6,08
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|ARSAN
|6,48
|3.429.184
|% -10,00
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|KUVVA
|33,40
|50.100
|% -7,22
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|UZERB
|157,20
|128.590
|% -6,87
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|CUSAN
|14,86
|20.697.319
|% -6,42
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|BOBET
|18,96
|42.376.759
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|ISCTR
|14,35
|2.521.241.049
|% 1,77
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|THYAO
|134,00
|2.350.312.157
|% -1,69
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|KCHOL
|96,65
|1.877.457.155
|% 0,05
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|YKBNK
|11,92
|1.455.892.152
|% 3,38
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|TUPRS
|71,90
|1.285.375.250
|% 0,56
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|ISCTR
|14,35
|2.521.241.049
|% 1,77
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|YKBNK
|11,92
|1.455.892.152
|% 3,38
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|EKGYO
|5,90
|438.090.433
|% -0,51
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|SKBNK
|2,44
|154.424.782
|% 0,00
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|TSKB
|4,40
|267.790.984
|% -2,44
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|11:06
|Alış
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|%
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|Dolar
|19,5842
|19,5925
|% 0,23
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|Euro
|21,6070
|21,6133
|% 1,17
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|Sterlin
|24,4445
|24,5671
|% 0,25
|
|Frank
|21,8567
|21,9884
|% 0,38
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|Riyal
|5,2069
|5,2330
|% 0,20
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|11:06
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.009
|2.009
|-5,93
|
|Altın Gr.
|1.265
|1.265
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|9.550
|9.656
|182,00
|
|Tam
|9.489
|9.772
|224,20
|
|Yarım
|4.637
|4.795
|-69,00
|
|Çeyrek
|2.311
|2.383
|-42,00
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|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|-0,23
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|Gümüş Gr.
|15,09
|15,10
|-0,10
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|B. Petrol
|74,61
|74,61
|-0,37
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