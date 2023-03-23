***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Entegre Rapor









***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Entegre Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEntegre RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2022 Yılı Entegre Raporu kurumsal web sitemiz https://kimpur.com/tr/surdurebilirlik/surdurebilirlik-raporlari/ adresine yüklenmiştir.Şirketimiz, Entegre Raporunda 2022 yılındaki sürdürülebilirlik (çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim) alanındaki çalışmalarını ve hedefleri doğrultusundaki performansının detaylarını sunmaktadır.Kimpur Entegre Raporu, GRI temel seçeneğine uyumlu olarak ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilişkilendirilerek hazırlanmıştır.İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127481BIST