***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Entegre Rapor
23.03.2023 18:16
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Entegre Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Entegre Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 Yılı Entegre Raporu kurumsal web sitemiz https://kimpur.com/tr/surdurebilirlik/surdurebilirlik-raporlari/ adresine yüklenmiştir.
Şirketimiz, Entegre Raporunda 2022 yılındaki sürdürülebilirlik (çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim) alanındaki çalışmalarını ve hedefleri doğrultusundaki performansının detaylarını sunmaktadır.
Kimpur Entegre Raporu, GRI temel seçeneğine uyumlu olarak ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilişkilendirilerek hazırlanmıştır.
İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127481
BIST
18:055.062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 60,93
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
|
5.062
En Düşük
4.984
18:0519,0483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 19,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3280
|
19,1962
En Düşük
18,9440
18:0520,7406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0664
|Açılış
|: 20,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,9651
En Düşük
20,6194
18:051.219,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 14,18
|Açılış
|: 1.219,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205,55
|
1.221,66
En Düşük
1.201,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|6,05
|2.006.998
|% 10,00
|
|DURDO
|52,80
|24.447.983
|% 10,00
|
|DGGYO
|38,10
|105.574.376
|% 9,99
|
|EYGYO
|19,97
|119.174.172
|% 9,97
|
|KAPLM
|100,40
|10.920.122
|% 9,97
|
|PAMEL
|311,10
|20.343.098
|% -9,98
|
|EMKEL
|11,49
|80.643.490
|% -9,95
|
|ANELE
|5,02
|245.489.090
|% -9,87
|
|GEREL
|13,08
|199.030.808
|% -9,10
|
|MARKA
|8,60
|24.825.033
|% -8,90
|
|ASTOR
|62,35
|6.522.564.353
|% 3,06
|
|EREGL
|37,10
|5.602.700.654
|% 0,00
|
|OYAKC
|39,88
|5.281.928.213
|% 4,13
|
|KRDMD
|19,87
|3.309.839.966
|% 1,74
|
|KOZAL
|21,08
|2.850.965.160
|% 4,67
|
|EKGYO
|6,98
|1.709.554.660
|% 3,87
|
|ISCTR
|14,17
|2.543.154.841
|% 3,43
|
|KRDMD
|19,87
|3.309.839.966
|% 1,74
|
|EREGL
|37,10
|5.602.700.654
|% 0,00
|
|KOZAL
|21,08
|2.850.965.160
|% 4,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0426
|19,0483
|% 0,05
|
|Euro
|20,7184
|20,7406
|% 0,32
|
|Sterlin
|23,3851
|23,5024
|% 0,41
|
|Frank
|20,7525
|20,8775
|% 0,36
|
|Riyal
|5,0541
|5,0795
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.993
|1.994
|23,61
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.220
|14,20
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.301
|140,00
|
|Tam
|8.229
|8.337
|77,00
|
|Yarım
|4.034
|4.079
|37,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.040
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,15
|14,17
|0,09
|
|B. Petrol
|76,33
|76,33
|-0,36
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, THYAO, YKBNK
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, GARAN, EKGYO
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 31 artarak (% 0.01 ) 4, 504
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SMART, ONCSM, INVES, DGGYO, KLRHO, DURDO, KAPLM, MMCAS, ULAS, IDEAS
-
17:59
BASCM, EYGYO, LIDFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında