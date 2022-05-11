***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
11.05.2022 18:41
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayemizin 110.000.000 TL den 121.550.000 TL ye artırılması nedeniyle VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25/1/c maddesi kapsamında sermaye artırımının mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesinden sonra, sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin yönetim kurulu kararı ve gerçekleştirilen satış tutarına ilişkin belgeler ile birlikte Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6. maddesinin hazırlanan tadil taslağı uygun görüşlerinin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, alınacak izin ile 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25/1/ç maddesi kapsamında esas sözleşme tadilinin ticaret siciline tescil ettirilerek Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmasına karar verilmiş olup, tadil taslağı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kuruluna bugün (11.05.2022) tarihinde başvuru yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029427
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|912
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|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
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|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
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|Gümüş.Ons
|21,77
|21,79
|0,51
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