***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
05.09.2023 18:41
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Güncel Esas Sözleşme ektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 05/09/2023 05/09/2023 10907
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191862
BIST
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18:058.236
En Düşük
|Değişim
|: 1,16%
|| 94,81
|Açılış
|: 8.161
|
|Önceki Kapanış
|: 8.141
|
8.090
En Yüksek
8.236
18:0526,7712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0125
|Açılış
|: 26,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7550
|
26,8237
En Düşük
26,5449
18:0528,7315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,1193
|Açılış
|: 28,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
28,9347
En Düşük
28,4520
18:051.658,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -9,65
|Açılış
|: 1.658,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,39
|
1.670,20
En Düşük
1.644,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MNDRS
|11,22
|292.645.466
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,80
|67.881.289
|% 10,00
|
|CELHA
|52,60
|51.885.692
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.658,00
|48.481.920
|% 10,00
|
|BRKSN
|26,18
|62.248.514
|% 10,00
|
|BRSAN
|807,90
|1.438.381.978
|% -9,99
|
|KTLEV
|36,68
|1.988.803.194
|% -9,97
|
|TDGYO
|9,41
|101.673.635
|% -9,95
|
|DOBUR
|75,10
|27.230.136
|% -8,53
|
|EUKYO
|11,48
|13.328.867
|% -8,16
|
|ISCTR
|23,58
|8.863.054.251
|% 5,46
|
|EREGL
|46,00
|8.290.657.537
|% 4,31
|
|YKBNK
|17,14
|7.707.882.565
|% 2,57
|
|EKGYO
|9,44
|7.513.837.381
|% 7,27
|
|KOZAL
|30,60
|6.988.566.116
|% -0,39
|
|EKGYO
|9,44
|7.513.837.381
|% 7,27
|
|YKBNK
|17,14
|7.707.882.565
|% 2,57
|
|ISCTR
|23,58
|8.863.054.251
|% 5,46
|
|ZOREN
|4,91
|1.417.511.548
|% 1,24
|
|KOZAL
|30,60
|6.988.566.116
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7621
|26,7791
|% 0,08
|
|Euro
|28,7066
|28,7253
|% -0,43
|
|Sterlin
|33,5530
|33,7213
|% -0,44
|
|Frank
|29,9833
|30,1640
|% -0,54
|
|Riyal
|7,1186
|7,1543
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-12,51
|
|Altın Gr.
|1.658
|1.659
|-9,73
|
|Cumhuriyet
|11.275
|11.445
|11,00
|
|Tam
|11.010
|11.141
|-3,00
|
|Yarım
|5.522
|5.600
|7,00
|
|Çeyrek
|2.753
|2.792
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,54
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|20,25
|20,28
|-0,39
|
|B. Petrol
|89,92
|89,92
|0,90
|