***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.12.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.12.2023 tarihli özel durum açıklamamızda duyurulduğu üzere, yurt içinde yapılması planlanan borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") ihraç belgelerinin onaylanması talebiyle yaptığımız başvurumuz SPK'nın 08.02.2024 tarihli ve 9/184 sayılı toplantısında onaylanmıştır.Onaylı İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249588BIST