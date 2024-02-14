***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
14.02.2024 18:18
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.12.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08.12.2023 tarihli özel durum açıklamamızda duyurulduğu üzere, yurt içinde yapılması planlanan borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") ihraç belgelerinin onaylanması talebiyle yaptığımız başvurumuz SPK'nın 08.02.2024 tarihli ve 9/184 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
Onaylı İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249588
BIST
'
18:059.072
En Düşük
|Değişim
|: 0,87%
|| 78,08
|Açılış
|: 9.015
|
|Önceki Kapanış
|: 8.994
|
8.918
En Yüksek
9.077
18:0530,7615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0557
|Açılış
|: 30,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8500
|
30,8774
En Düşük
30,6453
18:0533,0059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0971
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0200
|
33,1749
En Düşük
32,8746
18:051.965,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,31
|Açılış
|: 1.965,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,48
|
1.978,65
En Düşük
1.962,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|660,00
|11.984.520
|% 10,00
|
|YAPRK
|316,25
|197.122.047
|% 10,00
|
|OSTIM
|8,80
|105.902.946
|% 10,00
|
|MERCN
|17,05
|82.357.620
|% 10,00
|
|ELITE
|63,25
|384.042.322
|% 10,00
|
|TETMT
|6.302,50
|21.342.440
|% -7,32
|
|ERSU
|34,94
|43.423.989
|% -7,27
|
|SELGD
|48,70
|27.927.813
|% -7,06
|
|AYDEM
|28,22
|143.715.298
|% -5,87
|
|ICUGS
|15,35
|15.942.131
|% -4,95
|
|THYAO
|282,50
|12.192.665.613
|% 0,44
|
|GUBRF
|205,80
|11.919.098.676
|% 4,04
|
|ISCTR
|27,82
|8.322.905.871
|% 2,43
|
|EREGL
|46,60
|6.248.361.741
|% 1,04
|
|TUPRS
|164,60
|6.215.469.459
|% 2,49
|
|ZOREN
|5,24
|2.209.768.498
|% -3,32
|
|EKGYO
|10,40
|3.462.461.290
|% -2,89
|
|ISCTR
|27,82
|8.322.905.871
|% 2,43
|
|QUAGR
|4,63
|974.693.996
|% 9,98
|
|KLGYO
|5,88
|1.096.234.826
|% 9,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7552
|30,7610
|% 0,18
|
|Euro
|32,9937
|33,0040
|% 0,29
|
|Sterlin
|38,4829
|38,6759
|% -0,15
|
|Frank
|34,5452
|34,7533
|% 0,24
|
|Riyal
|8,1809
|8,2219
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,13
|22,16
|% 0,66
|
|Platin
|887,30
|888,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|934,00
|939,77
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,87
|82,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.985,81
|1.986,15
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GMTAS
Yüzde 5.29 oranında artışla 9.16 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 097, 869 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 77, 98 artarak (% 0.82 ) 9, 624
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17:58XU100
Endeks 9, 063 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 119, 008.00 milyon TL de
-
17:58MIPAZ
Yüzde 6.98 oranında artışla 96.60 lira fiyatla işlem gören hissede 842, 663 adet işlem
-
17:57VERTU
Yüzde 6.64 oranında artışla 51.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 001, 982 adet işlem