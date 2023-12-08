***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı için yetki verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve SPK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 08.12.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 08.12.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 08/12/2023 tarihinde (bugün) aldığı kararla, Şirketimizin borçlanma yapısını çeşitlendirmek amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği uyarınca, Şirketimiz tarafından çeşitli tertip ve vadelerde toplamda azami 1.000.000.000 TL (Bir Milyar Türk Lirası) tutarına kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılmak ve/veya tahsisli satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine ve ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, Bu ihraca ilişkin, tertip, vade, faiz sağlanacak haklar, borçlanma aracının tabi olduğu şartlar, itfa hükümleri dahil diğer tüm hüküm ve koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsislerin belirlenmesi, satışın tamamlanması dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi, ihraca ilişkin olarak ihraç işlemleri süresince SPK, MKK, ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bunlarda sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar, sözleşmeler ve benzeri belge ve bilgilerin tanzimi ve imzalanması, bu bilgi ve belgelerin takibi ve tekemmülü ve ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikame etmesi ve bu kapsamda her türlü işlemi ifa etmesi amacıyla Sn. Cavidan Karaca, Sn. Zafer Demirel ve Sn. Niyazi Tekindağ'dan herhangi ikisinin müştereken yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu bugün yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224163BIST