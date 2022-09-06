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***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

06.09.2022 08:44
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi


***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
30/05/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
30/05/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi

Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından yapılan çalışma sonucunda, 24.08.2022 tarihi itibariyle Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9,25 (%92,50) olarak belirlenmiştir.
Kurumsal Yönetim Derecelendirme raporunun Türkçe metni 24.08.2022 tarihinde yayınlanmış olup, İngilizce metni ek'te yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır. Ayrıca bu rapora Şirketimizin https://kimpur.com/tr/yatirimci-iliskileri/ internet sitesi üzerinden erişim sağlanacaktır.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
89,05 95,53 99,51 89,75 92,48




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060326


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Yarım 3.304 3.347 16,00  
Çeyrek 1.657 1.675 9,00  
Gümüş.Ons 18,36 18,38 0,21  
Gümüş Gr. 10,75 10,77 0,12  
B. Petrol 95,50 95,50 -0,24  
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