***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSaha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi30/05/2022Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi30/05/2023Not Geçerlilik Başlangıç TarihiAçıklamaSermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından yapılan çalışma sonucunda, 24.08.2022 tarihi itibariyle Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9,25 (%92,50) olarak belirlenmiştir.Kurumsal Yönetim Derecelendirme raporunun Türkçe metni 24.08.2022 tarihinde yayınlanmış olup, İngilizce metni ek'te yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır. Ayrıca bu rapora Şirketimizin https://kimpur.com/tr/yatirimci-iliskileri/ internet sitesi üzerinden erişim sağlanacaktır.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not89,05 95,53 99,51 89,75 92,48http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060326BIST