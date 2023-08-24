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***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

24.08.2023 15:46
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi


***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
29/05/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
29/05/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
24/08/2023
Açıklama

Şirketimizin Kurumsal Yönetim uygulamalarındaki faaliyetleri ve yapılan iyileştirme çalışmaları sonucunda, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından 24.08.2023 tarihi itibarıyla hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu çerçevesinde, mevcut derecelendirme notu 9,32 (93,20) olarak yükseltilerek revize edilmiştir.
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu ekte yer almaktadır.  Ayrıca bu rapora Şirketimizin https://kimpur.com/tr/yatirimci-iliskileri/ internet sitesi üzerinden erişim sağlanacaktır.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
89,1 95,53 98,13 92,35 93,2




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189162


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