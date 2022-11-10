***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
10.11.2022 16:10
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 10.11.2022 tarih ve E-18454353-100.06-12427 sayılı yazısına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"nin olağandışı fiyat ve miktar hareketleri maddesi kapsamında, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Şirketimiz nezdinde kamuya açıklanmamış harhangi bir özel durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079211
BIST
17:434.468
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 106,64
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.498
En Düşük
4.364
17:4318,5514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0364
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,4922
17:4318,8604
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2344
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,8604
En Düşük
18,4641
17:431.037,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 19,14
|Açılış
|: 1.037,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.038,37
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler17:43
|ERCB
|114,40
|76.579.739
|% 10,00
|
|ANSGR
|11,99
|32.293.496
|% 10,00
|
|AYEN
|34,54
|436.083.027
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|80.798.995
|% 10,00
|
|KERVN
|0,99
|1.937.057
|% 10,00
|
|KZBGY
|18,36
|177.024.946
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,70
|16.859.882
|% -9,96
|
|GOLTS
|119,50
|222.600.475
|% -9,74
|
|ARASE
|177,10
|275.376.731
|% -9,64
|
|KLMSN
|16,81
|98.445.475
|% -8,64
|
|EREGL
|37,36
|8.758.850.180
|% 7,60
|
|THYAO
|112,50
|7.449.909.352
|% 1,17
|
|ASELS
|38,18
|4.267.907.401
|% 1,17
|
|EKGYO
|5,39
|4.230.816.889
|% 6,52
|
|KRDMD
|12,94
|4.146.121.504
|% 3,27
|
|EKGYO
|5,39
|4.230.816.889
|% 6,52
|
|KRDMD
|12,94
|4.146.121.504
|% 3,27
|
|ODAS
|10,03
|2.998.452.353
|% 2,45
|
|YKBNK
|9,75
|2.824.066.014
|% 5,18
|
|ISCTR
|9,39
|2.556.323.302
|% 3,64
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5462
|18,5525
|% -0,19
|
|Euro
|18,8498
|18,8582
|% 1,25
|
|Sterlin
|21,4977
|21,6055
|% 2,28
|
|Frank
|18,9943
|19,1087
|% 1,16
|
|Riyal
|4,9154
|4,9401
|% -0,19
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|39,15
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.036
|17,50
|
|Cumhuriyet
|6.847
|6.951
|55,00
|
|Tam
|6.878
|6.959
|99,00
|
|Yarım
|3.352
|3.402
|48,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.703
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,74
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|12,89
|12,91
|0,35
|
|B. Petrol
|92,47
|92,47
|-0,18
|
Seans Raporu
17:43
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-
17:58XU100
Endeks 4, 465 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 38 üstünde . İşlem hacmi 97, 900.00 milyon TL de
-
17:58ELITE
Yüzde 9.97 oranında artışla 46.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 597, 770 adet işlem
-
17:56PNLSN
Yüzde 9.90 oranında artışla 33.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 024, 773 adet işlem
-
17:55BRKSN
Yüzde 8.97 oranında artışla 16.77 lira fiyatla işlem gören hissede 437, 194 adet işlem
-
17:54MANAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 39.84 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 138, 217 adet işlem