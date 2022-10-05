***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.10.2022 18:16
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yuda Leon Mizrahi'nin 28.09.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da KMPUR paylarına ilişkin olarak gerçekleştirdiği 126.500 lot satış işlemi neticesinde elde etmiş olduğu bildirilen 3.386.168 TL net kazanç tutarı, Sn. Mizrahi tarafından şirketimizin banka hesaplarına aktarılmış ve "Diğer Olağandışı Gelirler" hesabına kaydedilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067618
BIST
10:483.526
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 41,71
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.531
En Düşük
3.508
10:4818,5928
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0344
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,6705
En Düşük
18,5492
10:4818,4405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0777
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,5165
En Düşük
18,3332
10:481.029,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,43
|Açılış
|: 1.029,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,75
En Düşük
1.024,32
BIST En Aktif Hisseler10:46
|GOZDE
|11,12
|105.013.314
|% 8,49
|
|AKENR
|3,25
|96.357.283
|% 7,97
|
|ELITE
|26,84
|13.681.787
|% 6,85
|
|BALAT
|11,00
|74.085
|% 6,80
|
|KMPUR
|64,00
|77.087.072
|% 6,67
|
|INFO
|9,65
|5.673.544
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|5.340.503
|% -9,94
|
|ATSYH
|113,40
|605.329
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,50
|14.195
|% -6,02
|
|MMCAS
|4,76
|26.180
|% -5,74
|
|THYAO
|84,20
|1.450.410.588
|% -0,71
|
|SISE
|29,08
|1.345.114.494
|% 2,54
|
|SASA
|83,20
|1.049.625.365
|% 0,54
|
|TUPRS
|352,70
|673.329.247
|% 3,89
|
|AKBNK
|12,73
|658.024.385
|% 2,91
|
|EKGYO
|4,31
|644.784.594
|% 2,13
|
|YKBNK
|8,09
|594.243.825
|% 3,59
|
|SKBNK
|1,87
|117.849.212
|% 2,19
|
|AKBNK
|12,73
|658.024.385
|% 2,91
|
|VAKBN
|7,51
|372.447.455
|% 4,45
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5793
|18,5841
|% -0,23
|
|Euro
|18,4511
|18,4738
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,0410
|21,1465
|% 0,26
|
|Frank
|18,9146
|19,0285
|% 0,53
|
|Riyal
|4,9279
|4,9527
|% 0,03
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|6,75
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.030
|4,29
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|-3,00
|
|Tam
|6.900
|6.960
|16,00
|
|Yarım
|3.362
|3.402
|8,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.701
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,64
|20,67
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,37
|0,02
|
|B. Petrol
|93,50
|93,50
|0,13
|