***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yuda Leon Mizrahi'nin 28.09.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da KMPUR paylarına ilişkin olarak gerçekleştirdiği 126.500 lot satış işlemi neticesinde elde etmiş olduğu bildirilen 3.386.168 TL net kazanç tutarı, Sn. Mizrahi tarafından şirketimizin banka hesaplarına aktarılmış ve "Diğer Olağandışı Gelirler" hesabına kaydedilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067618BIST