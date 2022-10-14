***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Savunma Sanayii alanında yürüttüğü çalışmalara istinaden, Türk Savunma ve Havacılık Sanayii'nin yurt içi ve uluslararası platformlarda temsilcisi niteliğinde olan Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği'ne (SASAD) yaptığı üyelik başvurusu, SASAD Yönetim Kurulu'nun 12 Ekim 2022 tarihli toplantısında onaylanmış karar bugün (14.10.2022) Şirketimize tebliğ edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072331BIST