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***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.12.2022 18:15
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) organizasyonu ve TÜBİTAK desteği ile düzenlenen 11. AR-GE Proje Pazarı Yarışmasında Plastik ve Kauçuk Kategorisinde "Ticari Poliüretan Ses Yalıtım Sisteminde Atık Kaynaklı Grafen ile Performans İyileştirilmesi" projesinde Türkiye 1.'liği, "Biyobazlı Poliüretan Jel Sistemi Geliştirilmesi ve Geri Dönüşümü" projesinde ise Türkiye 3.'lüğü ödülüne hak kazanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086689


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Altın Gr. 1.068 1.068 -7,72  
Cumhuriyet 7.184 7.293 -38,00  
Tam 7.193 7.252 -13,00  
Yarım 3.483 3.545 -7,00  
Çeyrek 1.747 1.772 -3,00  
Gümüş.Ons 23,19 23,21 -0,23  
Gümüş Gr. 13,91 13,92 -0,13  
B. Petrol 78,23 78,23 2,13  
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