***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.12.2022 18:15
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) organizasyonu ve TÜBİTAK desteği ile düzenlenen 11. AR-GE Proje Pazarı Yarışmasında Plastik ve Kauçuk Kategorisinde "Ticari Poliüretan Ses Yalıtım Sisteminde Atık Kaynaklı Grafen ile Performans İyileştirilmesi" projesinde Türkiye 1.'liği, "Biyobazlı Poliüretan Jel Sistemi Geliştirilmesi ve Geri Dönüşümü" projesinde ise Türkiye 3.'lüğü ödülüne hak kazanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086689
BIST
18:055.193
En Yüksek
|Değişim
|: 3,76%
|| 188,00
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.223
En Düşük
5.058
18:0518,6584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0176
|Açılış
|: 76,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 76,1000
|
18,6720
En Düşük
18,5939
18:0519,6614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0263
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
19,7283
En Düşük
19,5838
18:0513,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,12
|Açılış
|: 13,93
|
|Önceki Kapanış
|: 14,05
|
14,12
En Düşük
13,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASELS
|58,85
|7.601.447.460
|% 10,00
|
|SILVR
|17,60
|173.304.857
|% 10,00
|
|POLTK
|1.272,70
|32.416.916
|% 10,00
|
|HUNER
|14,09
|80.423.144
|% 9,99
|
|KOZAL
|466,80
|2.091.235.815
|% 9,99
|
|EMNIS
|62,00
|4.482.819
|% -7,05
|
|DOKTA
|51,00
|164.224.473
|% -7,02
|
|IDEAS
|48,10
|71.403.300
|% -5,31
|
|KAPLM
|116,70
|26.510.511
|% -3,87
|
|UFUK
|68,45
|4.965.526
|% -3,59
|
|THYAO
|145,00
|12.502.455.028
|% 2,84
|
|SAHOL
|40,80
|8.632.745.823
|% 1,75
|
|ASELS
|58,85
|7.601.447.460
|% 10,00
|
|EKGYO
|7,88
|5.641.480.275
|% 4,23
|
|YKBNK
|11,61
|5.562.833.025
|% 2,29
|
|EKGYO
|7,88
|5.641.480.275
|% 4,23
|
|SKBNK
|2,80
|1.355.707.962
|% 5,26
|
|YKBNK
|11,61
|5.562.833.025
|% 2,29
|
|TSKB
|4,19
|1.778.864.606
|% 5,81
|
|ISCTR
|11,13
|4.452.420.616
|% 5,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6264
|18,6584
|% 0,09
|
|Euro
|19,6066
|19,6614
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,8140
|22,9284
|% 0,15
|
|Frank
|19,8153
|19,9346
|% -0,21
|
|Riyal
|4,9421
|4,9669
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|-13,49
|
|Altın Gr.
|1.068
|1.068
|-7,72
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.193
|7.252
|-13,00
|
|Yarım
|3.483
|3.545
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.747
|1.772
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,21
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|13,91
|13,92
|-0,13
|
|B. Petrol
|78,23
|78,23
|2,13
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KOZAA
Yüzde 9.83 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 426, 286 adet işlem
-
17:57ALFAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 280.30 lira fiyatla işlem gören hissede 763, 070 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 249, 75 artarak (% 4.66 ) 5, 606
-
17:56XU100
Endeks 5, 215 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 2 üstünde . İşlem hacmi 126, 081.00 milyon TL de
-
17:55SILVR
Yüzde 10.00 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 071, 112 adet işlem