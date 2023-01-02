***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜlkemizin savunma sanayine hizmet vermek amacıyla yürütülen proje faaliyetlerini artırma hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye'nin ve üyesi olduğu Avrupa Havacılık Kümeleri Birliği'nin en büyük kümelenmesi olan Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği, SAHA İstanbul'a üyelik başvurumuz onaylanmış olup, karar şirketimize tebliğ edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091698BIST