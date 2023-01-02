***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.01.2023 08:18
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ülkemizin savunma sanayine hizmet vermek amacıyla yürütülen proje faaliyetlerini artırma hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye'nin ve üyesi olduğu Avrupa Havacılık Kümeleri Birliği'nin en büyük kümelenmesi olan Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği, SAHA İstanbul'a üyelik başvurumuz onaylanmış olup, karar şirketimize tebliğ edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091698
BIST
10:305.594
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 84,63
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.597
En Düşük
5.568
10:3018,7279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0264
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
10:3020,0192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0084
|Açılış
|: 20,1500
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|Önceki Kapanış
|: 20,1200
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20,1252
En Düşük
19,9301
10:301.098,07
En Yüksek
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|: 0,14%
|| 1,49
|Açılış
|: 1.098,32
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|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
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1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler10:28
|BFREN
|4.323,00
|11.689.392
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|48.459.542
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|428.910
|% 10,00
|
|CMBTN
|599,00
|13.788.822
|% 9,99
|
|TERA
|21,42
|4.764.579
|% 9,96
|
|ULUFA
|9,75
|30.558.421
|% -5,98
|
|PRDGS
|9,46
|46.767.319
|% -5,40
|
|QNBFL
|119,00
|659.172
|% -4,42
|
|ATEKS
|106,60
|1.506.187
|% -3,88
|
|AYCES
|117,30
|1.637.512
|% -3,85
|
|ASELS
|64,25
|1.410.974.067
|% 3,38
|
|THYAO
|142,90
|1.033.565.636
|% 1,42
|
|TCELL
|39,34
|783.778.793
|% 3,85
|
|SISE
|44,06
|691.013.594
|% 2,66
|
|EKGYO
|8,83
|635.276.772
|% 1,15
|
|EKGYO
|8,83
|635.276.772
|% 1,15
|
|KRDMD
|18,35
|536.330.246
|% 2,00
|
|PETKM
|20,16
|572.488.410
|% 1,00
|
|SKBNK
|3,11
|82.030.266
|% 1,63
|
|ISCTR
|12,91
|331.684.493
|% 1,10
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7204
|18,7258
|% 0,13
|
|Euro
|20,0003
|20,0249
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,5288
|22,6417
|% -0,05
|
|Frank
|20,1556
|20,2771
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9648
|4,9897
|% 0,08
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,66
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.410
|7.484
|51,00
|
|Yarım
|3.588
|3.655
|22,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.827
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
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