***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.01.2023 08:43
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
09.01.2023 tarihli Şirket Yönetim Kurulu kararı ile Almanya'da ve Birleşik Krallık'ta birer yeni şirket kurulmasına karar verilmiştir. Şirketlerin kurulma kararı bu bölgelerdeki varlığımızı güçlendirmek, ihracat örgütlenmesini ve gelişimini artırmak amacıyla alınmış olup ilgili işlemlerin yapılması adına Şirket'i temsil ve imzalama için müşterek olarak Şirket Genel Müdürü Sn. Cavidan Karaca ve Ar-Ge Direktörü Sn. Yener Rakıcıoğlu yetkilendirilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099170
BIST
18:055.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.402
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.417
En Düşük
5.124
18:0518,7795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9100
|
18,7888
En Düşük
18,6015
18:0520,1803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0314
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1000
|
20,2406
En Düşük
19,9729
18:051.131,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,60
|Açılış
|: 1.131,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.132,49
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENSRI
|30,80
|49.583.483
|% 10,00
|
|GSRAY
|7,48
|25.483.133
|% 10,00
|
|BALAT
|23,10
|2.183.066
|% 10,00
|
|TERA
|28,20
|15.926.514
|% 9,98
|
|HKTM
|67,80
|39.222.976
|% 9,98
|
|UMPAS
|4,95
|1.219.469
|% -10,00
|
|FENER
|65,05
|756.392.435
|% -9,97
|
|DYOBY
|25,80
|110.511.768
|% -9,85
|
|MARTI
|4,58
|44.471.767
|% -9,84
|
|KATMR
|2,57
|285.624.331
|% -9,82
|
|THYAO
|138,40
|9.223.090.771
|% -2,88
|
|KRDMD
|18,79
|8.517.696.709
|% -2,44
|
|EREGL
|39,82
|8.050.251.391
|% -4,37
|
|ASELS
|59,10
|6.654.257.172
|% -6,04
|
|ENKAI
|34,26
|5.269.115.040
|% 0,35
|
|KRDMD
|18,79
|8.517.696.709
|% -2,44
|
|EKGYO
|8,73
|3.809.410.291
|% -5,31
|
|YKBNK
|10,12
|3.651.975.897
|% -5,86
|
|SKBNK
|2,84
|772.559.439
|% -0,70
|
|EREGL
|39,82
|8.050.251.391
|% -4,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7691
|18,7795
|% 0,05
|
|Euro
|20,1613
|20,1803
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,7850
|22,8993
|% -0,01
|
|Frank
|20,3001
|20,4224
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9834
|5,0083
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|3,53
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|2,86
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.760
|57,00
|
|Tam
|7.657
|7.724
|16,00
|
|Yarım
|3.708
|3.778
|7,00
|
|Çeyrek
|1.860
|1.889
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,66
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,28
|0,01
|
|B. Petrol
|79,31
|79,31
|-0,34
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MARTI
Yüzde -9.84 oranında düşüşle 4.58 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 176, 947 adet işlem
-
17:58EGEEN
Yüzde -8.51 oranında düşüşle 6, 190.00 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 541 adet işlem
-
17:57VKFYO
Yüzde -6.76 oranında düşüşle 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 870, 337 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 5, 156 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 48 altında . İşlem hacmi 102, 227.00 milyon TL de
-
17:55VAKKO
Yüzde -7.69 oranında düşüşle 51.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 009, 713 adet işlem