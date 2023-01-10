***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar09.01.2023 tarihli Şirket Yönetim Kurulu kararı ile Almanya'da ve Birleşik Krallık'ta birer yeni şirket kurulmasına karar verilmiştir. Şirketlerin kurulma kararı bu bölgelerdeki varlığımızı güçlendirmek, ihracat örgütlenmesini ve gelişimini artırmak amacıyla alınmış olup ilgili işlemlerin yapılması adına Şirket'i temsil ve imzalama için müşterek olarak Şirket Genel Müdürü Sn. Cavidan Karaca ve Ar-Ge Direktörü Sn. Yener Rakıcıoğlu yetkilendirilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099170BIST