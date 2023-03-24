***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2023 09:06
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin eki Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7 hükmü uyarınca hazırladığı bağımsız yönetim kurulu üye adayları hakkındaki raporu değerlendirilerek, mevcut bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Mehmet Mete Başol ve Sn. Ömer Bakır'ın yeniden bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olarak belirlenmesine karar verilmiş, bağımsız üye aday listesine yönelik görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. SPK tarafından, Sn. Mehmet Mete Başol ve Sn. Ömer Bakır'ın Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 nolu maddesinde yer verilen şartları taşıdıklarına ilişkin bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri dikkate alınarak, anılan yönetim kurulu bağımsız üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.
Bu kapsamda yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında, Sn. Mehmet Mete Başol ve Sn. Ömer Bakır'ın, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları olarak genel kurulun onayına sunulacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127563
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|93.364.194
|% 9,96
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|PAMEL
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|Satış
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|Altın Gr.
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|1.218
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|8.177
|8.301
|140,00
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|Tam
|8.232
|8.324
|-15,00
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|Yarım
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|4.073
|-8,00
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|2.037
|-3,00
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|Gümüş.Ons
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