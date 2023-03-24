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***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.03.2023 09:44
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2022-17.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Daha önce yaptığımız açıklamalarda  
Şirketimizin Düzce Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde 17.015 m² büyüklüğünde bir arazi üzerine kurulacak olan üretim tesisinin ilk etabı için hali hazırda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan öncelikli yatırım konuları içerisinde bulunan "yüksek teknolojili ürün üretimi" için PET Geri Dönüşüm Tesisi Fabrika Binası ve Makine Teçhizat Yatırımı kapsamında 530864 no'lu yatırım teşvik belgesi alındığı,  PET Geri Dönüşüm Tesisi Fabrika Binası yatırımı kapsamında alınan yatırım teşvik belgesi bina yatırım tutarının başvurumuz üzerine T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 148.750.000 TL olarak güncellendiği bilgisi paylaşılmıştı.
Söz konusu PET Geri Dönüşüm Tesisi Fabrika Binası yatırımı kapsamında alınan bina inşaat yatırım tutarı, başvurumuz üzerine T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 61.373.000 TL artış ile 210.123.000 TL'ye yükseltilerek güncellenmiştir.
Böylece daha önce Gebze fabrikamız için alınmış olan 523696 nolu teşvik belgesi, GES yatırımı için alınmış olan 546317 nolu teşvik belgesi ve Düzce yatırımımız için alınmış olan 534146 no'lu yatırım teşvik belgelerine ilaveten açıklaması yukarda iletilen 530864 no'lu belgemiz ile, Şirket'in toplam yatırım teşvik büyüklüğü 399.398.139 TL'ye ulaşmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127575


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Yarım 4.025 4.061 -20,00  
Çeyrek 2.012 2.030 -10,00  
Gümüş.Ons 23,03 23,05 -0,08  
Gümüş Gr. 14,13 14,14 -0,00  
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