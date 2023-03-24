***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2023 09:44
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2022-17.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce yaptığımız açıklamalarda
Şirketimizin Düzce Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde 17.015 m² büyüklüğünde bir arazi üzerine kurulacak olan üretim tesisinin ilk etabı için hali hazırda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan öncelikli yatırım konuları içerisinde bulunan "yüksek teknolojili ürün üretimi" için PET Geri Dönüşüm Tesisi Fabrika Binası ve Makine Teçhizat Yatırımı kapsamında 530864 no'lu yatırım teşvik belgesi alındığı, PET Geri Dönüşüm Tesisi Fabrika Binası yatırımı kapsamında alınan yatırım teşvik belgesi bina yatırım tutarının başvurumuz üzerine T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 148.750.000 TL olarak güncellendiği bilgisi paylaşılmıştı.
Söz konusu PET Geri Dönüşüm Tesisi Fabrika Binası yatırımı kapsamında alınan bina inşaat yatırım tutarı, başvurumuz üzerine T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 61.373.000 TL artış ile 210.123.000 TL'ye yükseltilerek güncellenmiştir.
Böylece daha önce Gebze fabrikamız için alınmış olan 523696 nolu teşvik belgesi, GES yatırımı için alınmış olan 546317 nolu teşvik belgesi ve Düzce yatırımımız için alınmış olan 534146 no'lu yatırım teşvik belgelerine ilaveten açıklaması yukarda iletilen 530864 no'lu belgemiz ile, Şirket'in toplam yatırım teşvik büyüklüğü 399.398.139 TL'ye ulaşmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127575
BIST
11:425.079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 17,10
|Açılış
|: 5.079
|
|Önceki Kapanış
|: 5.062
|
5.117
En Düşük
5.069
11:4219,0800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0543
|Açılış
|: 19,3450
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|Önceki Kapanış
|: 19,3050
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19,2700
En Düşük
19,0024
11:4220,5830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0486
|Açılış
|: 20,8400
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|Önceki Kapanış
|: 20,9700
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20,9088
En Düşük
20,5395
11:421.215,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -4,87
|Açılış
|: 1.215,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,02
|
1.234,12
En Düşük
1.214,52
BIST En Aktif Hisseler11:41
|SANEL
|15,97
|13.220.720
|% 9,99
|
|AKFYE
|19,06
|50.253.405
|% 9,98
|
|ANELE
|5,52
|93.392.799
|% 9,96
|
|IHAAS
|143,50
|8.902.942
|% 9,96
|
|KLRHO
|22,14
|93.918.190
|% 9,93
|
|PAMEL
|280,00
|15.284.559
|% -10,00
|
|CANTE
|59,40
|214.097.603
|% -8,40
|
|POLTK
|2.036,60
|4.733.836
|% -4,80
|
|PKART
|25,46
|6.711.856
|% -2,97
|
|IMASM
|280,50
|1.290.283
|% -2,94
|
|ASTOR
|62,80
|1.796.762.660
|% 0,72
|
|THYAO
|129,60
|1.151.100.799
|% 0,15
|
|EREGL
|37,24
|1.134.671.670
|% 0,38
|
|ISCTR
|14,14
|1.003.334.503
|% -0,21
|
|GOKNR
|23,86
|1.002.493.696
|% 7,19
|
|KATMR
|1,35
|100.670.514
|% 3,05
|
|ISCTR
|14,14
|1.003.334.503
|% -0,21
|
|YKBNK
|10,59
|511.965.480
|% 0,00
|
|GOKNR
|23,86
|1.002.493.696
|% 7,19
|
|KOZAL
|21,60
|824.690.537
|% 2,47
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0657
|19,0800
|% 0,29
|
|Euro
|20,5621
|20,5830
|% -0,24
|
|Sterlin
|23,2817
|23,3984
|% -0,14
|
|Frank
|20,6891
|20,8137
|% 0,02
|
|Riyal
|5,0607
|5,0860
|% 0,19
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.985
|-8,66
|
|Altın Gr.
|1.215
|1.215
|-4,87
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.301
|140,00
|
|Tam
|8.210
|8.299
|-40,00
|
|Yarım
|4.025
|4.061
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.012
|2.030
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,05
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,13
|14,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|75,00
|75,00
|-0,91
|
Seans Raporu
11:41
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11:56ATEKS
Yüzde 5.15 oranında artışla 76.50 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 047 adet işlem
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11:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 45 artarak (% 0.38 ) 5, 600
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11:55XU100
Endeks 5, 085 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 17, 473.00 milyon TL de
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11:54ALFAS
Yüzde 4.37 oranında artışla 396.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 236, 851 adet işlem
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11:53ANELE
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 314, 870 adet işlem