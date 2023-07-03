***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.07.2023 18:31
***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) denetimi sonucunda şirketimiz üretim kategorisinde ES-101 B sertifikası almaya hak kazanıp, yüksek yetkinlik seviyesindeki firmalardan biri olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda, Savunma sanayindeki paydaş ana entegratör firmalar için doğrudan onaylı tedarikçi ve ana alt yüklenici olma hakkı kazanmış bulunuyoruz.
Kamuoyu ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164581
BIST
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18:056.015
En Düşük
|Değişim
|: 4,45%
|| 256,18
|Açılış
|: 5.867
|
|Önceki Kapanış
|: 5.759
|
5.867
En Yüksek
6.018
18:0525,9731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0850
|Açılış
|: 26,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,9500
|
26,1896
En Düşük
25,5349
18:0528,3249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1920
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3500
|
28,7462
En Düşük
27,1063
18:051.602,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,32
|Açılış
|: 1.602,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.597,99
|
1.613,34
En Düşük
1.573,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|14,85
|100.907.933
|% 10,00
|
|FORTE
|31,02
|254.822.246
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.510,60
|406.048.373
|% 10,00
|
|ARASE
|48,08
|80.712.953
|% 10,00
|
|DERIM
|13,75
|46.458.001
|% 10,00
|
|UZERB
|243,20
|4.831.551
|% -9,93
|
|INGRM
|570,30
|20.936.351
|% -8,03
|
|BURVA
|62,10
|37.345.966
|% -6,12
|
|SAYAS
|28,50
|171.415.831
|% -4,17
|
|BURCE
|158,40
|41.757.051
|% -3,88
|
|THYAO
|210,50
|12.733.549.548
|% 8,67
|
|ASTOR
|68,60
|5.849.697.357
|% 3,24
|
|KOZAL
|27,12
|5.185.307.304
|% 9,35
|
|TUPRS
|85,00
|4.259.854.140
|% 7,19
|
|EREGL
|38,70
|4.195.610.707
|% 5,39
|
|YKBNK
|13,21
|4.076.264.843
|% 1,77
|
|EKGYO
|7,69
|1.776.515.693
|% 3,92
|
|ZOREN
|3,56
|751.585.479
|% 2,89
|
|ISCTR
|14,25
|2.818.180.730
|% 1,35
|
|KOZAL
|27,12
|5.185.307.304
|% 9,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9189
|25,9731
|% 0,33
|
|Euro
|28,2320
|28,3249
|% 0,68
|
|Sterlin
|32,8046
|32,9692
|% 0,12
|
|Frank
|28,7973
|28,9708
|% -0,01
|
|Riyal
|6,8917
|6,9262
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|1,72
|
|Altın Gr.
|1.602
|1.603
|4,60
|
|Cumhuriyet
|10.716
|10.878
|29,00
|
|Tam
|10.655
|10.943
|29,86
|
|Yarım
|5.142
|5.305
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.579
|2.652
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,91
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,09
|19,12
|0,15
|
|B. Petrol
|74,96
|74,96
|-0,45
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KOZAA
Yüzde 8.41 oranında artışla 56.05 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 880, 770 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 279, 25 artarak (% 4.37 ) 6, 675
-
17:58XU100
Endeks 6, 006 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 28 üstünde . İşlem hacmi 97, 920.00 milyon TL de
-
17:58EGSER
Yüzde 9.87 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 892, 411 adet işlem
-
17:56SUNTK
Yüzde 8.45 oranında artışla 49.52 lira fiyatla işlem gören hissede 560, 272 adet işlem