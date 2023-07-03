***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSavunma Sanayi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) denetimi sonucunda şirketimiz üretim kategorisinde ES-101 B sertifikası almaya hak kazanıp, yüksek yetkinlik seviyesindeki firmalardan biri olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda, Savunma sanayindeki paydaş ana entegratör firmalar için doğrudan onaylı tedarikçi ve ana alt yüklenici olma hakkı kazanmış bulunuyoruz.Kamuoyu ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164581BIST